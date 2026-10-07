Hrstić: "Nema podataka o krivo danoj dozi. Uzela bih tu izjavu s ozbiljnom rezervom"

Hrstić se odmah osvrnula na izvješće bugarskog Ministarstva zdravstva, u kojem tvrde da su u dva slučaja dane djeci ubrizgane deset puta veće doze. "To je njihova percepcija prema informacijama koje su prikupljene, a za konačno mišljenje oko situacije treba provjeriti i napraviti cijelo istraživanje puta cjepiva i samih doza. Preuranjeno je komentirati njihov stav", poručila je ministrica i naglasila kako u ovom slučaju treba napraviti stručnu i službenu provjeru kako bi se utvrdile sve činjenice i što se dogodilo.