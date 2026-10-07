cjepivo BCG
Hrstić: "Nema podataka o krivo danoj dozi. Uzela bih tu izjavu s ozbiljnom rezervom"
Nakon četiri prijave sumnje na osteomijelitis u Hrvatskoj privremeno je obustavljena distribucija i primjena svih serija cjepiva za novorođenčad. Četvero djece je dobro.
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Ministrica zdravstva Irena Hrstić dala je izjavu za medije u Pazinu, gdje je komentirala preventivno povlačenje cjepiva BCG protiv tuberkuloze namijenjeno za novorođenčad zbog četiri prijave sumnje na osteomijelitis u Hrvatskoj ove godine, prenosi Net.hr.
Hrstić se odmah osvrnula na izvješće bugarskog Ministarstva zdravstva, u kojem tvrde da su u dva slučaja dane djeci ubrizgane deset puta veće doze. "To je njihova percepcija prema informacijama koje su prikupljene, a za konačno mišljenje oko situacije treba provjeriti i napraviti cijelo istraživanje puta cjepiva i samih doza. Preuranjeno je komentirati njihov stav", poručila je ministrica i naglasila kako u ovom slučaju treba napraviti stručnu i službenu provjeru kako bi se utvrdile sve činjenice i što se dogodilo.
Na novinarsko pitanje komunicira li s bugarskim ministarstvo zdravstva, Hrstić je na objasnila da se u ovom trenutku ispitivanja porijekla nuspojave, ministarstva kao takva se ne uključuju. Postoji propisana procedura prema kojoj je kliničar obvezan prijaviti nuspojavu HAMED-u, koji zatim procjenjuje po postotku uobičajenih komplikacija. Ako je broj komplikacija veći od uobičajenog, onda je HALMED obvezan pokrenuti proceduru kao što je učinio, dodaje Hrstić.
"Tvrdnje bugarskog ministarstva treba uzeti sa rezervom"
Novinari su ministricu pitali i koje su ustanove za koje se tvrdi da su ubrizgale preveliku dozu cjepiva, ministrica je naglasila: "To je informacija iz izjave bugarskog ministarstva. Prema mojim informacijama, nema podataka o krivo apliciranoj dozi. Uzela bih tu izjavu s ozbiljnom rezervom".
Ministrica kaže da trajanje istrage ovisi o samoj proceduri, no ne očekuje da će se odužiti s obzirom na mali broj slučajeva, konkretno njih četiri. Hrstić je istaknula da razumije strah i brigu roditelja, no apelira da je sve učinjeno po pravilima i da trenutačno nemaju razloga za brigu.
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