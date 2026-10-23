Kontroverzan plan u pripremi: Popisivali bi Rome i tražili moguće zlorabitelje socijalne pomoći

"Sudjelovanje u takvom prikupljanju podataka za osobe o kojima se podaci prikupljaju u pravilu mora biti dobrovoljno, mora se temeljiti na njihovu vlastitom izjašnjavanju o pripadnosti određenoj skupini, a podaci se smiju prikupljati samo u zbirnom obliku, tako da se iz njih ne može izravno ili neizravno identificirati konkretna osoba. Prije svega, za legitimnost prikupljanja takvih podataka ključna je svrha, koja mora biti povezana s nastojanjima da se spriječi diskriminacija, promiče ravnopravnost i poboljša položaj ranjivih skupina, kao što je romska zajednica."