Stopa rizika od siromaštva u 2025. iznosila je 19,5 posto, a u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti bila ja petina stanovništva, odnosno 20,7 posto, podaci su Zavoda. Hrvatska je time malo ispod prosjeka Europske unije, u kojoj je prema podacima Eurostata u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti bilo 20,9 posto stanovnika, odnosno 92,7 milijuna ljudi. Prag rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo iznosio je 9034 eura godišnje.