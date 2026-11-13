Koliko zarađuju Zagrepčani? Objavljeni najnoviji podaci o plaćama

Wende Willfried/PEXELS

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za kolovoz ove godine iznosila je 1.758 eura, što je porast za 1,2 posto u odnosu na mjesec prije i rast za 8,1 posto u odnosu na kolovoz lani, pokazuju posljednji podaci gradskog statističkog ureda.

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Medijalna neto plaća za kolovoz ove godine iznosila je 1.500 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za kolovoz ove godine isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.659 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće i iznosila je 1.023 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za kolovoz ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.543 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 215 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za kolovoz ove godine iznosila je 2.509 eura, što je porast za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec i porast za osam posto u odnosu na kolovoz prošle godine.