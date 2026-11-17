13.200 TONA OTPADA
Godinama gomilali ilegalni otpad, sada kreće sanacija: Država osigurala 14,6 milijuna eura
U Poznanovcu je počela priprema za uklanjanje oko 13.200 tona ilegalno odloženog otpada s dviju lokacija, sanacija bi trebala biti završena u roku 16 mjeseci, a sav će otpad ići na energetsku oporabu u inozemstvo, rečeno je u utorak na konferenciji za novinare.
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Uvođenjem odabranih izvođača u posao započinje sanacijski proces na lokacijama u Zagorskoj ulici, na kojima se otpad nepropisno skladišti godinama. Vlada je za sanaciju osigurala 14,6 milijuna eura, a posao je na javnom natječaju dobila zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Saubermacher-TS i Eko-flor plus.
Uklanjanje obuhvaća plastični, ambalažni, miješani i drugi otpad, uključujući onaj koji može sadržavati opasne tvari.
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je da Poznanovec nije jedina lokacija na kojoj država preuzima odgovornost za sanaciju ilegalno odloženog otpada.
„Započinjemo sanacijske procese, Bedekovčina s dvije lokacije s 13.200 tona nelegalno ostavljenog otpada nije jedina. Isto tako smo uveli u posao izvođače u Samoboru, u tijeku su aktivnosti u Gospiću u više faza, s obzirom na kompleksnost”, rekla je ministrica.
Najavila je izmjene Zakona o gospodarenju otpadom i unaprjeđenje informacijskog sustava radi bolje sljedivosti otpada.
Na novinarsko pitanje hoće li se provesti analiza tla, budući da je DORH utvrdio onečišćenje, Vučković je odgovorila kako se trenutno analiziraju vode.
„Što se tiče svih sastavnica okoliša, analize će se provoditi. Pretpostavljam, a ne mogu to sa sigurnošću potvrditi jer se takav zadatak završava pred kraj same sanacije, da će biti potrebna remedijacija tla”, kazala je.
Određene će se obveze ubuduće sukladno novoj europskoj regulativi obavljati unutar Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, i to Uprave za klimatsku tranziciju, u kojoj je Sektor za zrak, i ustrojit će se nove jedinice za tlo, najavila je Vučković.
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen obećao je redovite koordinacije s izvođačima i praćenje provedbe sanacije.
Neopasni bi se otpad trebao početi odvoziti vrlo brzo, nakon izrade plana aktivnosti, dok će za opasni otpad prethodno biti potrebno provesti postupke notifikacije.
"Provodit će se sve mjere zaštite okoliša i zaštite na radu, osigurat ćemo mjerenje kvalitete zraka. Prema planu sanacije, otpad će ići na energetsku oporabu u inozemstvo, a konačan rok je 16 mjeseci", rekao je Balen.
Direktor Saubermachera u Hrvatskoj Mislav Galić najavio je da bi odvoz neopasnog otpada mogao početi krajem studenoga ili početkom prosinca, dok se početak zbrinjavanja opasnog otpada očekuje u veljači ili ožujku iduće godine.
„Niti tona otpada ne bi trebala ostati u Hrvatskoj, čak ni ovaj neopasni otpad za koji postoje rješenja u Hrvatskoj, ali u našem planu sve ide izvan granica”, istaknuo je Galić dodajući da će opasni otpad biti upućen na energetsku oporabu u Njemačku, Francusku i Belgiju.
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