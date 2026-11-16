Vučković uručila odluke
Za sanaciju šest odlagališta otpada u Hrvatskoj osigurano gotovo 18 milijuna eura
Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković uručila je u ponedjeljak šest odluka o financiranju projekata sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada za koje je osigurano ukupno 17,66 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.- 2027..
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Ukupna vrijednost šest projekata iznosi gotovo 20,94 milijuna eura, a njihovom provedbom omogućit će se sanacija i regeneracija više od 80 tisuća četvornih metara, odnosno više od osam hektara prostora, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Odluke su dodijeljene za projekte sanacije odlagališta Jandrin grm u Novigradu Podravskom, Klepa u Peterancu, Hatačanova u Virju, Košer u Pučišćima, Gubaševo u Zaboku i Bukovina u Čazmi.
Dodjeli odluka nazočili su gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija, načelnica Općine Virje Kristina Filipović, načelnik Općine Peteranec Ivan Derdić, načelnik Općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek i načelnik Općine Pučišća Marino Kaštelan.
"Činjenica da je neko odlagalište zatvoreno ne znači da je njegov utjecaj na okoliš prestao. Odgovornost za taj prostor ostaje, a naš je cilj ukloniti rizike nastale tijekom godina odlaganja otpada, zaštititi tlo i vode te spriječiti daljnje emisije štetnih tvari i stakleničkih plinova. Ovim projektima ulažemo u okoliš, ali i u zdravlje i sigurnost građana“, istaknula je ministrica Vučković.
Projekti obuhvaćaju različite zahvate, ovisno o specifičnostima pojedinog odlagališta i potrebama lokalne zajednice. Među njima su uspostava sustava prikupljanja i kontroliranog spaljivanja odlagališnog plina, preoblikovanje tijela odlagališta, izgradnja sustava odvodnje te rekultivacija zemljišta. Zajednički cilj svih projekata jest uklanjanje dugotrajnih okolišnih opterećenja i osiguravanje sigurnijeg prostora za ljude i prirodu.
U Ministarstvu kažu da je današnja dodjela odluka dio kontinuiranih ulaganja u sanaciju zatvorenih odlagališta i onečišćenih lokacija diljem Hrvatske. Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, u okviru pet poziva, za 11 projekata ukupne vrijednosti 43,19 milijuna eura dodijeljeno je 33,70 milijuna eura bespovratnih sredstava.
"Kada današnjim projektima pridružimo sve dosad odobrene projekte, vidljivo je da se ulaganja provode kontinuirano i na različitim područjima Hrvatske. Važno je da mogućnost rješavanja okolišnih problema ne ovisi o veličini jedinice lokalne samouprave ili njezinim financijskim mogućnostima. Europska sredstva omogućuju nam ubrzati rješavanje problema koji su se godinama gomilali i osigurati dugoročne koristi za lokalne zajednice“, poručila je ministrica Vučković.
Državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Zrinka Raguž istaknula je važnost suradnje svih institucija i jedinica lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata.
O učincima europskih ulaganja u području zaštite okoliša govorio je i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić.
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