Za sanaciju šest odlagališta otpada u Hrvatskoj osigurano gotovo 18 milijuna eura

"Činjenica da je neko odlagalište zatvoreno ne znači da je njegov utjecaj na okoliš prestao. Odgovornost za taj prostor ostaje, a naš je cilj ukloniti rizike nastale tijekom godina odlaganja otpada, zaštititi tlo i vode te spriječiti daljnje emisije štetnih tvari i stakleničkih plinova. Ovim projektima ulažemo u okoliš, ali i u zdravlje i sigurnost građana“, istaknula je ministrica Vučković.