Završena opsežna obnova Mimare, evo kad muzej otvara svoja vrata posjetiteljima

"Priroda je ona koja nas je dovela do ove situacije u kojoj smo se našli 2020. godine, društvo je ono što nas je uspjelo primiti i pogurati da uspijemo nešto napraviti, a vjera je bila nit koja nas je sve nekako povezala i dovela do ove točke danas da vam s veseljem i osmijehom na licu možemo pokazati rezultate naše suradnje", poručila je Pleše.