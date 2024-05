Evo što će se dogoditi ako Kolakušić zamrzne mandat u Saboru

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Predsjednik saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) Robert Jankovics potvrdio je da je novoizabrani zastupnik Mislav Kolakušić zatražio da mu se saborski mandat stavi u mirovanje, te naveo kako mu je MIP odgovorio da će mu, ustraje li na tome, prestati mandat u Bruxellesu.

“U svom odgovoru MIP ga je izvijestio da u Zakonu o izboru zastupnika u Europski parlament piše da je dužnost saborskog zastupnika nespojiva sa dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu i da ne može zamrzavati mandat, odnosno ako inzistira na tome, da će njegov mandat u Europskom parlamentu prestati”, kazao je Jankovics Hini.

Mislav Kolakušić: Dajem ostavku u Saboru, više mogu postići u Bruxellesu

“Ne možete ovdje zamrznuti, a tamo imati mandat. Zamrzavanje mandata, što on traži, podrazumijeva da je tu funkciju prihvatio, pa ju zamrznuo. On može prihvatiti funkciju saborskog zastupnika, ali mu tada druga funkcija prestaje”, rezolutan je šef MIP-a.

Potvrdio je da Kolakušić, ima rok od 24 sata prije prve sjednice novog Sabora, čiji je krajnji rok 19. svibnja, da obavijesti MIP da je promijenio odluku, da više ne želi zamrznuti mandat, da želi nešto drugo.

“Ako nam ništa drugo ne javi, mi ćemo poštovat njegovu želju i mandat mu zamrznuti, odnosno staviti u mirovanje”, kaže Jankovics i objašnjava da će nakon toga predsjednik Hrvatskog sabora obavijesti predsjednicu Europskog parlamenta da je Kolakušić prihvatio dužnost zastupnika u Saboru i time će njegov mandat u Bruxellesu prestati.

Predsjednik MIP-a prenosi interpretaciju tog tijela da je Kolakušić odlukom da želi zamrznuti saborski mandat, taj mandat prihvatio, jer „ne može ga zamrznuti ako ga nije prihvatio“.

Kolakušić zaziva nove izbore: Priča o stabilnosti je mafijaška priča

Upozorava na još jedan “detalj”, a to je – ako Kolakušić saborski mandat zamrzne iz osobnih razloga, tada ga ne može aktivirati najmanje šest mjeseci, a odmah ostaje bez mandata u Bruxellesu.

Potvrđuje da će, odluči li Kolakušić ostati u Bruxellesu, na njegovo mjesto doći netko s koalicijske liste DP-a i PIP-a, s koje je izabran.

Potvrdio je i da će Kolakušić mandat u Europskom parlamentu imati, ne do 9. lipnja, kada se bira saziv novog Parlamenta, nego do trenutka njegova konstituiranja, a to će vjerojatno, biti na jesen.

Odbio je komentirati upit hoće li, možda, financijski trenutak prevagnuti da se Kolakušić, ipak odluči idućih nekoliko mjeseci za Bruxelles. Kao saborski zastupnik primao bi, naime, oko 2500 eura neto, a kao europski i do tri puta više.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kolakušić objavio: Na izbore za Europski parlament izlazimo samostalno Rakar: Kombinacija HDZ-DP gotova, sad pregovaraju koliko će to zapravo koštati