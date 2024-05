Saharski pijesak iznad Hrvatske, evo kad će pasti s kišom

Podijeli :

Žiga Živulović jr/PIXSELL/F.A. BOBO

Duboka ciklona zapadno od Velike Britanije spušta se sporo prema Biskajskom zaljevu. Ciklonalno polje sporo se popunjava, a nad naše krajeve u visinskoj jugozapadnoj struji dolazi nestabilan koji se toplinom i pijeskom napunio nad Saharom te vlagom nad Sredozemnim morem.

Prognoziramo da će se nebo ponovo obojati žutom bojom pijeska i to najprije na južnom Jadranu i u istočnim krajevima unutašnjosti. Zračna masa koja dolazi nad naše krajeve puna je vlage, a u nedjelju poslijepodne moguć je lokalno jak razvoj grmljavinskih pljuskova.

Danas prijepodne pretežno oblačno s pljuskovima u istočnim krajevima unutrašnjosti te na južnom Jadranu. Tijekom dana postupno razbijanje naoblake uz dulja sunčana razdoblja. Poneki kratkotrajni pljusak moguć je u Lici i Gorskom kotaru te u središnjoj Bosni.

Saharski pijesak stigao do Hrvatske

Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature od 22 do 25. Poslijepodne i u noći na subotu vedro uz formiranje jutarnje magle uz riječne tokove i po kotlinama unutrašnjosti.

U subotu će vrijeme biti malo do umjereno oblačno, jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 10, a na Jadranu od 14 do 18. Nakon dizanja jutarnje magle biti će promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja, toplo i vrlo toplo najviše dnevne temperature prognoziramo od 23 do 28 stupnjeva.

Kasno poslijepodne i navečer mogući su rijetki pljuskovi uz grmljavinu u Gorskom kotaru i Lisi te u zaleđu Jadrana. Za nedjelju prognoziramo prolaz oslabljene hladne fronte uz manji pad temperature. Hladna fronta će se brzo premještati od zapada prema istoku, a obilne oborine moguće su na južnom Jadranu i u središnjim krajevima unutrašnjosti.

Uz grmljavinu, pljuskove i udare vjetra moguća je i pojava tuče. Zbog saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere nebo će biti mutno žučkaste boje. Do sredine idučeg tjedna promjenljivo red kiše red sunca temperatura zraka u okviru prosjeka za kraj svibnja.

S krajem tjedna trebalo bi biti toplije uz dulja sunčana razdoblja i slab razvoj dnevne naoblake te rijetke poslijepodnevne pljuskove u planinskim krajevima.

