Provaljivao i pljačkao kuće i stanove po Zagrebu i Splitu, šteta veća od 800.000 eura

Kako je u srijedu objavila Policijska uprava zagrebačka, sumnja se da je osumnjičeni između 4. i 17. srpnja provalio u dvije kuće i jedan stan na području Zagreba, koristeći taksi prijevoz kako bi došao do njih. Meta su mu bili kuća i stan kojima se koriste strani državljani na području Medveščaka te kuća u vlasništvu 54-godišnjakinje u Novom Zagrebu.