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TROVAO MJEŠTANE S PARTNERICOM

Preminuo Niko Batljan, trovač iz Plaškog osuđen za ubojstvo dvoje ljudi

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N1 Info
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04. stu. 2026. 13:30
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Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Niko Batljan, poznat pod nadimkom Riža, koji je zajedno s nevjenčanom partnericom Ivankom Oskoruš trovao mještane Plaškog, preminuo je u zatvoru u Lepoglavi.

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Vijest o smrti potvrdio je za RTL načelnik Općine Plaški Pero Damjanović. Batljan je služio 40-godišnju zatvorsku kaznu zbog dva teška ubojstva i pokušaja ubojstva počinjenih 2019. godine na području Plaškog. Njegova partnerica Ivanka Oskoruš osuđena je na 30 godina zatvora.

Par je žrtvama u ugostiteljskim objektima kriomice stavljao zdrobljene tablete antipsihotika s klozapinom u alkoholna pića. Zbog kombinacije lijeka i alkohola ljudi su gubili svijest, nakon čega su ih Batljan i Oskoruš pljačkali. Dvije osobe preminule su od posljedica trovanja.

Kriminalna prošlost

Slučajem se detaljno bavio dokumentarni serijal "Dosje Jarak", koji je u epizodi "Trovači iz Plaškog" donio svjedočanstva preživjelih, članova obitelji žrtava i policijskih istražitelja. U emisiji su otvorena i pitanja o mogućnosti da je broj žrtava bio veći od službeno utvrđenog.

Batljan je i ranije imao kriminalnu prošlost. Godine 2007. osuđen je na pet i pol godina zatvora zbog razbojništva nad Ivom Bartulovićem, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo 12 dana poslije u bolnici u Banjoj Luci.

Teme
niko batljan općina plašli trovač

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