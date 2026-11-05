'Javelin'
EPPO istražuje veliku prijevaru od 100 milijuna eura, zapljene i u Hrvatskoj
Europski tužitelji pokrenuli su istragu protiv skupine koja je prekograničnim shemama prevara s PDV-om oko uvoza automobila počinila gubitke od 100 milijuna eura, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) dodajući da je tijekom mjera zaplijenjeno sedam nekretnina u Hrvatskoj.
U okviru istrage koju vodi EPPO-ov ured u Frankfurtu i Grazu, kodnog naziva 'Javelin', u srijedu su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, uz podršku više od 900 policajaca i poreznika, a 13 osoba je uhićeno dok je više od 50 osumnjičenika pod istragom.
Kako ističe EPPO, zaplijenjeno je imovina vrijednosti 26 milijuna eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući jednu s hostelom, a zaplijenjeno je i sedam nekretnina u Hrvatskoj.
Bankovni računi su zamrznuti, a zaplijenjeni su i deseci automobila, uključujući luksuzna vozila, kao i gotovina, kripto imovina, pištolj s municijom i nekoliko luksuznih satova.
Na temelju prikupljenih dokaza, EPPO sumnja da su pet osumnjičenih vođa i dva porezna savjetnika organizirali tzv. kružne prijevare s PDV-om barem od 2016. godine. Shema je iskorištavala pravila EU-a kojima se prekogranične transakcije između država članica EU-a oslobađaju poreza na dodanu vrijednost.
Prema rezultatima istrage, tvrtke u nekoliko država članica EU-a, uključujući Austriju i Češku, prijavile su prekograničnu prodaju luksuznih automobila raznim tvrtkama u Berlinu koje su djelovale kao takozvani nestali trgovci.
Prema pravilima EU-a, te njemačke tvrtke mogle su kupiti automobile po neto cijeni, bez plaćanja PDV-a. Međutim, prilikom preprodaje vozila u Njemačkoj bile su dužne obračunati PDV kupcima i platiti ga poreznim vlastima.
Tvrtke naplatile PDV, a potom nestale
Umjesto toga, sumnja se da su te tvrtke naplaćivale PDV, a potom nestajale ili prestajale poslovati, ne podmirujući poreznu obvezu.
Automobili su potom preprodavani u Njemačkoj putem posredničkih tvrtki, poznatih kao 'tampon tvrtke', što je pomoglo prikriti prijevaru i učiniti transakcije legitimnima. Na kraju su automobili prodavani u drugoj državi članici EU-a.
Konačni kupac u Njemačkoj, prije nego što su automobili napustili zemlju, tada je mogao zatražiti povrat PDV-a plaćenog svom dobavljaču, iako PDV koji je naplatio nestali trgovac nikada nije plaćen poreznim vlastima, objašnjava tužiteljstvo.
Kroz ovu shemu, osumnjičenici su navodno ostvarili lažne povrate poreza izbjegavajući plaćanje PDV-a poreznim vlastima, ostvarivši nezakonitu dobit procijenjenu na 100 milijuna eura. Prihod je potom opran kako bi se prikrilo njegovo kriminalno podrijetlo. Istražne mjere provele su, pod nadzorom EPPO-a, agencije za provođenje zakona u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.
EPPO, neovisno javno tužiteljstvo odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za zločine protiv financijskih interesa EU-a, podsjeća da se sve osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže na nadležnim sudovima.
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