Oglas

'Javelin'

EPPO istražuje veliku prijevaru od 100 milijuna eura, zapljene i u Hrvatskoj

author
Hina
|
05. stu. 2026. 18:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
The chief prosecutor of the European Public Prosecutors' Office (EPPO) Laura Codruta Kovesi poses after an interview on the publication of the EPPO annual report at its headquarters in Luxembourg, on March 1, 2023.
JOHN THYS / AFP

Europski tužitelji pokrenuli su istragu protiv skupine koja je prekograničnim shemama prevara s PDV-om oko uvoza automobila počinila gubitke od 100 milijuna eura, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) dodajući da je tijekom mjera zaplijenjeno sedam nekretnina u Hrvatskoj.

Oglas

U okviru istrage koju vodi EPPO-ov ured u Frankfurtu i Grazu, kodnog naziva 'Javelin', u srijedu su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, uz podršku više od 900 policajaca i poreznika, a 13 osoba je uhićeno dok je više od 50 osumnjičenika pod istragom.

Kako ističe EPPO, zaplijenjeno je imovina vrijednosti 26 milijuna eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući jednu s hostelom, a zaplijenjeno je i sedam nekretnina u Hrvatskoj.

Bankovni računi su zamrznuti, a zaplijenjeni su i deseci automobila, uključujući luksuzna vozila, kao i gotovina, kripto imovina, pištolj s municijom i nekoliko luksuznih satova.

Na temelju prikupljenih dokaza, EPPO sumnja da su pet osumnjičenih vođa i dva porezna savjetnika organizirali tzv. kružne prijevare s PDV-om barem od 2016. godine. Shema je iskorištavala pravila EU-a kojima se prekogranične transakcije između država članica EU-a oslobađaju poreza na dodanu vrijednost.

Prema rezultatima istrage, tvrtke u nekoliko država članica EU-a, uključujući Austriju i Češku, prijavile su prekograničnu prodaju luksuznih automobila raznim tvrtkama u Berlinu koje su djelovale kao takozvani nestali trgovci.

Prema pravilima EU-a, te njemačke tvrtke mogle su kupiti automobile po neto cijeni, bez plaćanja PDV-a. Međutim, prilikom preprodaje vozila u Njemačkoj bile su dužne obračunati PDV kupcima i platiti ga poreznim vlastima.

Tvrtke naplatile PDV, a potom nestale

Umjesto toga, sumnja se da su te tvrtke naplaćivale PDV, a potom nestajale ili prestajale poslovati, ne podmirujući poreznu obvezu.

Automobili su potom preprodavani u Njemačkoj putem posredničkih tvrtki, poznatih kao 'tampon tvrtke', što je pomoglo prikriti prijevaru i učiniti transakcije legitimnima. Na kraju su automobili prodavani u drugoj državi članici EU-a.

Konačni kupac u Njemačkoj, prije nego što su automobili napustili zemlju, tada je mogao zatražiti povrat PDV-a plaćenog svom dobavljaču, iako PDV koji je naplatio nestali trgovac nikada nije plaćen poreznim vlastima, objašnjava tužiteljstvo.

Kroz ovu shemu, osumnjičenici su navodno ostvarili lažne povrate poreza izbjegavajući plaćanje PDV-a poreznim vlastima, ostvarivši nezakonitu dobit procijenjenu na 100 milijuna eura. Prihod je potom opran kako bi se prikrilo njegovo kriminalno podrijetlo. Istražne mjere provele su, pod nadzorom EPPO-a, agencije za provođenje zakona u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.

EPPO, neovisno javno tužiteljstvo odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za zločine protiv financijskih interesa EU-a, podsjeća da se sve osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže na nadležnim sudovima.

Teme
eppo kružne prijevare s pdv-om organizirani kriminal pranje novca zapljena imovine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ