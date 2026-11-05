U okviru istrage koju vodi EPPO-ov ured u Frankfurtu i Grazu, kodnog naziva 'Javelin', u srijedu su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, uz podršku više od 900 policajaca i poreznika, a 13 osoba je uhićeno dok je više od 50 osumnjičenika pod istragom.