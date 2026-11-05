Velika akcija EPPO-a zbog luksuznih automobila: Zaplijenjeno sedam nekretnina u Hrvatskoj, 13 uhićenih

EPPO

U velikoj međunarodnoj akciji protiv organizirane kriminalne mreže osumnjičene za porezne prijevare pri trgovini luksuznim automobilima uhićeno je 13 osoba, a zaplijenjena je imovina vrijedna milijune eura. Istražitelji sumnjaju da je skupina proračune država članica Europske unije oštetila za oko 100 milijuna eura. Među pet država u kojima su provedene pretrage nalazi se i Hrvatska, gdje je zaplijenjeno sedam nekretnina.

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Akciju pod nazivom "Javelin" koordinirao je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Frankfurtu i Grazu, a pretrage su provedene u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.

U operaciji je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika. U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok je istragom obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

U Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina

Tijekom akcije provedeni su nalozi za zapljenu imovine u ukupnoj vrijednosti od 26 milijuna eura, navodi se na stranicama EPPO-a.

U Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina, dok su u Berlinu oduzete dvije, među kojima je i objekt u kojem se nalazi hostel.

Istražitelji su zamrznuli bankovne račune te zaplijenili desetke automobila, uključujući luksuzna vozila, gotovinu, kriptovalute, luksuzne satove te pištolj sa streljivom.

Prema dosad prikupljenim dokazima, sumnja se da su petorica organizatora i dvojica poreznih savjetnika osmislili sustav prijevara s PDV-om koji je djelovao najmanje od 2016. godine.

Kako je funkcionirala prijevara?

Osumnjičeni su, prema navodima EPPO-a, iskorištavali europska porezna pravila koja omogućuju prekograničnu trgovinu između država članica bez obračuna PDV-a pri određenim transakcijama.

Tvrtke iz više europskih zemalja, uključujući Austriju i Češku, prodavale su luksuzne automobile poduzećima registriranima u Berlinu. Ta su njemačka poduzeća imala ulogu takozvanih "nestajućih trgovaca".

Automobile su kupovala bez PDV-a, a zatim ih preprodavala na njemačkom tržištu, pri čemu su kupcima naplaćivala porez.

Međutim, umjesto da naplaćeni PDV uplate državi, tvrtke bi prestale poslovati ili nestale, ostavljajući neplaćene porezne obveze.

Vozila su potom prolazila kroz niz posredničkih tvrtki, čime se prikrivalo njihovo podrijetlo i stvarao privid zakonitog poslovanja.

Tražili povrat PDV-a koji nikada nije uplaćen

Na kraju lanca automobili su ponovno prodavani u druge države članice Europske unije.

Posljednja njemačka tvrtka u prodajnom lancu mogla je zatražiti povrat pretporeza, odnosno PDV-a koji je platila dobavljaču, iako taj porez prethodno nije bio uplaćen državnom proračunu.

Na taj su način, sumnjaju istražitelji, članovi kriminalne mreže ostvarivali nezakonitu korist, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 100 milijuna eura.

EPPO također sumnja da je dio nezakonito stečenog novca pran kako bi se prikrilo njegovo podrijetlo.

U akciji sudjelovao i PNUSKOK

U provođenju istražnih radnji na području Hrvatske sudjelovao je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih uprava zagrebačke i zadarske.

Istraga se nastavlja, a obuhvaća više od 50 osoba osumnjičenih za sudjelovanje u međunarodnoj mreži poreznih prijevara.