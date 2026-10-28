Očekuju se kašnjenja
Problemi u željezničkom prometu u Zagrebu, teretni vlak oštetio kontaktnu mrežu na Borongaju
Zbog nestanka električnog napona na dionici od Sesveta do Zagreb Glavnog kolodvora, uslijed oštećenja kontaktne mreže, očekuju se kašnjenja i otkazivanja pojedinih vlakova jer promet na toj relaciji teče jednokolosječno, izvijestila je u srijedu ujutro HŽ Infrastruktura.
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U priopćenju se navodi da je kontaktna mreža oštećena u 1.05 sati, prilikom prolaska teretnog vlaka na lijevome kolosijeku u kolodvoru Borongaj.
To je uzrokovalo nestanak električnog napona na dionici od Sesveta do Zagreb Glavnog kolodvora, pa promet na toj relaciji teče jednokolosiječno.
Stoga se očekuju kašnjenja i otkazivanja pojedinih vlakova te iz HŽ Infrastrukture putnike mole za strpljenje do ponovne normalizacije prometa, kao i da prate mrežne stranice HŽ Putničkog prijevoza radi detaljnijih informacija.
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