NESREĆA KOD MEJA
Kočnice uvedene da vlakovi budu tiši uzrok nesreća? Stručnjak: "Na toj se dionici koči gotovo 50 minuta"
Nakon subotnjeg iskakanja teretnog vlaka iz tračnica kod kolodvora Meja, nedaleko od Rijeke, počeli su radovi na uklanjanju oštećenih vagona i obnovi željezničke infrastrukture. Uzrok nesreće još nije utvrđen, no stručnjaci upozoravaju na sličnosti s incidentom koji se na gotovo istom mjestu dogodio prije tri godine.
https://www.novilist.hr/novosti/hrvatska/kod-meje-je-vlak-izletio-i-prije-tri-godine-strucnjak-uvjeren-problem-je-u-kocnicama-uvedenima-za-smanjenje-buke/?rel=nofollowU nesreći teretnog vlaka tvrtke Transagent Rail nije bilo ljudskih žrtava, ali je nastala velika materijalna šteta.
Oštećeni su kolosijeci, potporni zid nasipa i kontaktna električna mreža, a zatvaranje pruge uzrokuje dodatne gubitke riječkoj luci i prijevoznicima.
Iz HŽ Infrastrukture potvrdili su da su na terenu radnici i strojevi koji uklanjaju posljedice nesreće. Službene procjene trajanja radova još nema, no prema neslužbenim informacijama Novog lista, prvi vlakovi mogli bi prometovati već u četvrtak ili petak, ako ne bude dodatnih poteškoća.
Promet bi se u početku odvijao samo jednim kolosijekom, uz ograničenje brzine na 20 kilometara na sat. Potpuna sanacija, uključujući obnovu potpornog zida, potrajat će dulje.
Slična nesreća dogodila se 2023. godine
Prema prvim informacijama, strojovođa je prije nesreće prijavio da je izgubio mogućnost kočenja.
Sličan incident dogodio se 2023. godine, kada su nedaleko od Meje iskočili vagoni teretnog vlaka tvrtke RCC natovareni kukuruzom.
Zajedničko tim nesrećama jest to što su vagoni bili opremljeni kočnicama s kompozitnim umecima, koje su uvedene radi smanjenja buke.
Milan Brkić, umirovljeni željeznički stručnjak i nekadašnji član uprave RCC-a, smatra da upravo takav kočioni sustav može predstavljati problem na zahtjevnim prugama s velikim nagibima.
"Na dionici od Drivenika do Rijeke imate praktički oko 50 minuta kočenja. Kompozitne kočnice su dvosjekli mač. Uvedene su zbog smanjenja buke, ali nisu pogodne za dugotrajna konstantna kočenja", rekao je Brkić novinaru Novog lista Marinku Glavanu.
"Potrebno je uvesti poseban režim kočenja"
Brkić objašnjava da se na takvim dionicama mora primjenjivati takozvano pilasto kočenje, odnosno kočenje s prekidima, uz smanjenu brzinu.
Ističe da su vještačenja nesreće iz 2023. pokazala iznenadni otkaz kočionog sustava na većini vagona. Zbog toga smatra da je potrebno propisati posebna pravila prometovanja na pruzi prema Rijeci, čiji nagib doseže 28 promila.
"Brzina bi trebala biti smanjena na najviše 50 kilometara na sat, pri čemu se ne smije konstantno dugotrajno kočiti, već primjenjivati pilasto kočenje", upozorava.
Dodaje da bi svi strojovođe koji prometuju tom dionicom trebali proći posebnu obuku za korištenje kompozitnih kočnica na velikim nagibima.
Kao primjer navodi Švicarsku i Austriju, koje već imaju propisane posebne režime kočenja na zahtjevnim željezničkim dionicama.
Brkić smatra da bi uvođenje sličnih pravila u Hrvatskoj moglo znatno smanjiti rizik od novih nesreća. Ipak, službena istraga tek treba utvrditi je li otkazivanje kočnica doista uzrok najnovijeg iskakanja vlaka kod Meje.
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