Oglas

"Želimo reći dosta"

Mještani Koromačnog blokirali cestu prema cementari: "To je tek početak organiziranih akcija"

author
Hina
|
24. ruj. 2026. 21:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
15.09.2026., Rasa - Prosvjed u Rasi, a protiv otpada iz Like, koji uskoro stize u cementaru Holcim u Koromacnom. Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Stanovnici Koromačnog i Labinštine u četvrtak navečer blokirali su cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji.

Oglas

Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je građani traže nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.

"Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Nažalost, u cijeloj toj priči naziv cementare više nitko ne spominje nego se sve češće govori o spalionici otpada. Želimo reći dosta!", poručila je.

Pejić je naglasila i da je večerašnja akcija "tek početak" znatno šireg otpora te najavila da će takve akcije organizirati i idućih dana. 

"To je tek početak organiziranih akcija blokiranja dolaska kamiona, neovisno o gospićkom otpadu", kazala je.

Kako se doznaje od policije, cijela akcija protekla je bez ekscesa. 

Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije bio upoznat s okupljanjem nezadovoljnih mještana te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
koromačno cementara holcim otpad u gospiću spaljivanje otpada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ