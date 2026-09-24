Mještani Koromačnog blokirali cestu prema cementari: "To je tek početak organiziranih akcija"

"Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Nažalost, u cijeloj toj priči naziv cementare više nitko ne spominje nego se sve češće govori o spalionici otpada. Želimo reći dosta!", poručila je.