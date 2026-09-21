Skupština Istarske županije traži ukidanje odluke o spaljivanju otpada u Koromačnom

"Vlada je donijela odluku o zbrinjavanju dijela otpada u dvije tvornice cementa, jednu u Koromačnu, drugu u Našicama, s pretpostavkom da se radi o neopasnom otpadu koji može biti uporabljen u fazi proizvodnje cementa u ove dvije tvornice, a za što tvornice posjeduju valjane okolišne i druge dozvole. Mislim da je to trebalo kvalitetnije i na vrijeme iskomunicirati i s načelnikom same općine i sa županijom", kazao je Miletić tijekom rasprave.