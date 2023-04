Protiv tajnika SDP-a DORH podigao optužnicu. Grbin: Kolega je dao ostavku

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin održao je konferenciju za novinare zbog podizanja optužnice protiv tajnika SDP-a Vedrana Babića i još četvero SDP-ovaca. Naime, Državno odvjetništvo tereti ih za prepisivanje potpisnih lista na lokalnim izborima u Slavonskom Brodu.

“Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv glavnog tajnika SDP-a Vedrana Babića i još četvorice kolega zbog navodnog prepisaivanja potpisa na lokalnim izborima u Slavonskom Brodu”, objasnio je na početku motiv sazivanja novinske konferencije Peđa Grbin. Dodao je da se radi se o 22 potpisa koja su navodno prepisana s jedne SDP-ove liste u Slavonskom Brodu na drugu SDP-ovu listu.

“Bez obzira na to, kolege su mi ponudile tu ostavku, ja sam tu ostavku prihvatio. Pred nama je postupak i ja sam uvjeren da će kolege uspjeti dokazati svoju nevinost”, rekao je Grbin.

“Politička odgovornost je veća od bilo koje druge odgovornosti”

Dodao je da bez obzira što kolege čvrsto negiraju krivnju, i da bez obzira na to što će kolege u kaznenom postupku dokazivati svoju odgovornost, u SDP-u čvrsto zastupaju stajalište da je politička odgovornost šira od kaznene odgovornosti i kao što tražimo od drugih tako i tražimo od sebe.

“Radi se o priči iz 2021 godine i radi se o potpisnoj listi za župana u Slavnoskom Brodu. Mi smo i 2021. postavili pitanja o tome, međutim kolege su i tada negirali krivnju isti kao što je negiraju i sada”, rekao je Grbin. Na upit novinara zašto stranka nije ranije reagirala, Grbin je rekao kako stranka nije tijelo kaznenog progona niti ima na raspolaganju mehanizme ili ih smije primjenjivati u ovakvim situacijama.

“Državno odvjetništvo je procijenilo da postoje elementi za podizanje optužnice i oni su to napravili bez obzira na to što oni kojima se ovo stavlja na teret čvrsto negiraju krivnju i u postupku koji slijedi oni će dokazivati svoju nevinost”, kaže Grbin.

“Politička odgovornost je veća od ostalih odgovornosti i zato, bez obzira na to što kazneni postupak nije ni blizu kraja, i bez obzira na to što nam predstoji iznošenje dokaza koje će u tom postupku iznositi obrana, bez obzira na to što smo daleko od toga da sud pravomoćnom presudom ili na ranijem stadiju utvrdi što se dogodilo, procjenili smo, odnosno, kolege su same procijenile da politička odgovornost nadilazi kaznenu ili zakonsku odgovornost i da moraju reagirati na način da podnesu ostavku na svoje političke funkcije”, rekao je predsjednik SDP-a.

Osvrnuo se i na eventualnu političku štetu s obzirom na to da se optužnica diže u vrijeme predizborne godine.

“Nema dobrog vremena nema lošeg vremena za dizanje optužnice. Ali kad se dogodi ovakva stvar onda morate reagirati na njega. A kolege su reagirale na jedini ispravan način i prepoznali su ono čega u hrvatskom političkom životu nema dovoljno, a to je da moramo svojim primjerom pokazati i kad je dobro i kada je loše kako se političar mora ponašati”, rekao je Grbin za kraj.

