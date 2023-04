Relković: Plenković solidno radi na tome da izgubi izbore!

Podijeli :

U Pressingu Ilije Jandrića gostovao je savjetnik stranke Centar Ivica Relković. Govorio je o potencijalu oporbe za pobjedu na idućim parlamentarnim izborima te o tome hoće li ti izbori biti referendum za ili protiv HDZ-a. Također, govorio je o planovima stranke Centar te o tome zašto kazne Državnog inspektorata splitskom gradonačelniku Ivicu Puljku smatra udarom na demokraciju.

Iduće superizborne godine građane očekuju tri vrste izbora: izbori za Europski parlament, izbori za Hrvatski sabor te predsjednički izbori.

Ivica Relković je, prije političke analize, prvo komentirao ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

“Možemo govoriti o tome što se događa u hrvatskim institucijama koje ne bi trebale biti pod utjecajem nikakve superizborne, postizborne ili predizborne godine, već institucijama od povjerenja hrvatskih građana. Tu svakako spadaju sve represivne, inspekcije pa čak i Ustavni sud. Institucije za koje bi mi trebali vjerovati, da kad su uspostavljene da su pod što manjim utjecajem vlasti”, rekao je Relković i dodao da, nažlost, mi ne znamo što se može očekivati od institucija od kojih se trebala očekivati stabilnost i koje bi trebale biti pod najmanjim utjecajem politike.

“Treba nam država u kojoj primarno osjećamo da možemo ostvariti sami sebe”

Rekao je da on kad krenu izborne godine smanjuje praćenje dnevne politike “jer tek onda može vidjeti veće igre koje se mogu dogoditi u sljedećoj godini”.

“Kao što svaki trener netom pred utakmicu prestaje gledati protivničku ekipu, tako i ja prestajem gledati dnevnu politiku”, rekao je Relković i objasnio je to na primjeru izbornih jedinica: “dok se oporba, pa čak i Centar, moraju baviti tim pitanjem, ja ga apstrahiram jer ja svog klijenta moram pripremiti da ostvari što bolji rezultat i po tom namještenom obliku igre”.

Relković je rekao da od vremena Mosta i drugih ranijih angažmana svoj profesionalni dio spaja s dijelom vizije Hrvatske za koju misli da je potrebna svim građanima.

“Ja mogu u nekim pitanjima, recimo svjetonazorskim, misliti jedno, ali nama svima, bili mi više lijevo, više desno, manje ili više zainteresirani za politiku, treba država u kojoj primarno osjećamo da možemo ostvariti sami sebe”, smatra Relković.

Referirao se na premijera koji je rekao da ne treba previše prekrajati izborne jedinice jer su razlozi sitni. “Da, razlozi su tehnički sitni, došlo je do demografske promjene, ali temeljno, to je jako loš odgovor premijera. Ljudi su otišli iz Hrvatske jer im ona nije dobra”, smatra Relković.

“Mladi i obrazovani ljudi odlaze iz Hrvatske zbog takvog odgovora premijera. Ljudi koji imaju šansu uspjeti u životu, odlaze uspjeti u Njemačkoj, Irskoj, Danskoj, i tamo uspijevaju jer ovdje se uspijeva na drugi način”, kaže Relković i ističe da kada bi se okupila neovisna skupina, tada bi pod pitanje došle, ne izborne jedinice zbog demografskih promjena, nego zbog temeljne gluposti koja je napravljena.

“Imamo izborne jedinice koje vrve glupostima”

“Mi imamo izborne jedinice”, naglašava politički analitičar, “koje vrve glupostima. A to vam neće stručnjak potpisati već onaj kome paše kemija i zbrajanje i oduzimanje što es treba dogoditi”.

Komentirao je i moguće promjene u izbornim jedinicama te priključivanje dijela Bjelovarsko-bilogorske županije IV. izbornoj jedinici. Kaže da takvo nešto neće ispraviti problem.

“U slučaju da izborne jedinice prate nekakv ustroj, recimo župnanije, jesu li one ok ili nisu, ali ako poštujemo, tada nama problem različitog broja nije problem jer postoje različiti izračuni po različitim koeficijentima. Mi možemo imati izborne jedinice iste vrijednosti, iste težine broja glasa, ali različitog broja koji ulazi u Sabor. A onda se javi netko iz HDZ-a tko kaže ja ne želim da moja jedinica bude manja od susjedove, pa HDZ kreće u krojenje županija”, rekao je Relković.

Rekao je da je situacija se može promatrati do 2000. godine na razne načine, od države koja nema svoj cijeli teritorij, ali te godine je postojala šansa da se Hrvatska počne institucionalno uspostavljati kako logika nalaže.

“Logika nalaže da mi nemamo potrebe imati 20 županija, i ne mora se licitirati s brojem regija, nego mi govorimo o logici. A dijelom se zbog toga vraćam na Slavoniju. Ne znam je li postoji apsurdnija županija od Brodsko posavske. To je Županija koja je duga skoro 100 kilometara, ali na nekim mjestima nije ‘visoka’ ni 10 kilometara, pa Slavonski Brod kao glavni grad te županije, s prvom općinom iznad sebe na karti, udaljenom tek nekoliko kilometara, koja je u Osječko baranjskoj županiji. Pa vi pješke možete pješke doćo do centra Broda umjesto automobilom do Osijeka”, kaže Relković.

“Ne postoji otpor za ujedinjavanjem županija”

Kaže kako je put da se same općine ujedine pogrešan put te da smatra kako ne postoji otpor u tolikoj mjeri za ujedinjavanjem županija, koliko postoji kod ujedinjavanja općina.

“Ne postoji u Slavoniji osjećaj pripadnosti ovoj ili onoj županiji”, rekao je Relković. Dodaje da je u Dalmaciji postoje natjecanja gradova te da je to nastalo iz povijesnih razloga. Smatra da se ne treba plašiti reginalizma kako ga opisuje predsjednik Zoran Milanović. “Nama netko reći da će Slaovonci ili Dalmatinci otići, ako se zapravo ujedine i stave u isti koš, pa se moramo zapitati, jesmo li mi uopće dobrovoljna država? kamo će to Slavonci otići, gdje će Dalmatinci otići? A u tim regijama se uvijek osjećao najveći puls hravtstva. A ako će netko koristiti taj argument, argument mu je profulan zbog jedne činjenice. Već imamo jednu županiju koja je zapravo regija i koja ima jači refleks prema nečem, a nije nigdje otišla”, rekao je Relković.

Komentirao je kazne Državnog inspektorata gradonačelniku Ivici Puljku koje on osobno mora platiti zbog odluka svog prethodnika.

“U demokraciji nužnno shvatiti dikonuitet obnašatelja vlasti. Niti za jednu lošu stvar prethodnika ne može odgovarati novoizabrani gradonačelnik”, rekao je Relković.

Smatra kako se radi o udaru HDZ-a ili bilo koga drugog na Centar. “Da li nam zaista misle ovoliko pomagati u kampanji”, rekao je Relković.

“Plenkovićeve poruke ne spadaju u demokratski mainstreem”

Komentirao je i poruku premijera Daliji Orešković. “To su poruke preko tog ruba u kojem mi više ne možemo govoriti o porukama koje spadaju u demokratski mainstreem, već ni u nešto drugo. Dakle, ako netko na ovakav način reagira na pobjedu Centra u Splitu, onda moramo reći, pobjeda na lokalnoj razini ne da se prenijeti na nacionalnu razinu. U Splitu se dogodila stvar koja HDZ jako smeta. Ivica Puljak, drugi put je u Splitu pobjedio na smanjenoj izlasnost, kako inače HDZ pobjeđuje. I poruka u Splitu je sljedeća, nemojte misliti da su ankete koje pokazuju 30 posto stabilnosti HDZ-a, znak sigurnosti te stranke u pobjedi. Ja mogu reći da HDZ se ovako ponaša jer misli da ima pobjedu u rukama, ali nema ih”, rekao je Relković.

Govorio je i mogućnosti oporbe da pobjedi HDZ. “Da, postoji potencijal. Postoji i situacija da oporba, za razliku od prijašnjih oporbi, koje su do sad imali kontraklaskalicu HDZ-u, poput Račanovog ili Milanovićevog SDP-a koji su imali preko 20 posto, i znali smo tko je s druge strane. A sad se ne zna. Ne zna ni HDZ”, kaže Relković i dodaje da sad postoji puno veći prostor za aktivna iznenađenja.

Rekao je da je prerano govoriti o predizbornim koalicijama jer nema kontralidera. “Centar još nije donio odluku o izlasku na nacionalne izbore jer je još prerano za donijeti odluku. Centar mroa raditi na vidljivosti da prestane biti splitski”, rekao je Relković i podsjetio da sinergijske kombinacije ne ovise o brzom zbroju onoga što imate na papiru zbog velikog broja neodlučnih.

Nije htio komentirati izlazak Marka Jelića i Damira Vanđelića na izbore. Govorio je o izlasku nezavisnih načelnika i župana na lokalne izbore i rekao je da jest pomogao osnovati udrugu, ali ne i stranku.

Govorio je o mogućnostima strnaka na Centru, stranke Centar, te svojoj budućnosti i web političkom magazinu Besplatna politika.

Također, komentirao je mogući odlazak Andreja Plenkovića u NATO ili ne neku od pozicija u Europskoj komisiji.

“Ja ne znam šta on gleda od pozicija, ali Andrej Plenković solidno radi na tome da izgubi izbore. Ovakva ponašanja su vam ponašanja rezultiraju gubitkom izbora. Načinom na koji se radi, pa čak i šutnja i bezvoljnost može biti okidač da se dogodi prijelomica. Osim što na tome radi Andrej Plenković, svoj dio posla mora odraditi i oporba”, rekao je Relković.

