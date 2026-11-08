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DRAMATIČNA NESREĆA

FOTO / Nakon sudara auta i motocikla u Splitu izbio požar, tri završile u bolnici

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N1 Info
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08. stu. 2026. 16:50
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Ivo Cagalj/PIXSELL

U Splitu se dogodila prometna nesreća u kojoj su se sudarili osobni automobil i motocikl, nakon čega se motocikl zapalio, a tri osobe prevezene su u bolnicu.

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Nesreća se dogodila u nedjelju oko 14 sati na raskrižju Velebitske i Dubrovačke ulice. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, među kojima policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. Iz splitske policije potvrdili su da su dojavu o nesreći zaprimili u 14:15 sati.

"Prema prvim informacijama s terena, tri osobe prevezene na pružanje liječničke pomoći", rekli su za Dalmaciju Danas.

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Ivo Cagalj/PIXSELL
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Ivo Cagalj/PIXSELL

Vatrogasci su intervenirali zbog požara koji je izbio na motociklu nakon sudara, dok policija osigurava mjesto nesreće.

Policija utvrđuje okolnosti

Na mjestu nesreće bit će obavljen policijski očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do sudara i što je uzrokovalo požar na motociklu.

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Ivo Cagalj/PIXSELL

Zasad nema službenih informacija o uzrocima nesreće ni detalja o stanju ozlijeđenih osoba. Više informacija očekuje se nakon završetka intervencije žurnih službi i policijskog očevida.

Teme
motociklist nesreća split prometna nesreća split

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