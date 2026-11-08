FOTO / Nakon sudara auta i motocikla u Splitu izbio požar, tri završile u bolnici

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 14 sati na raskrižju Velebitske i Dubrovačke ulice. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, među kojima policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. Iz splitske policije potvrdili su da su dojavu o nesreći zaprimili u 14:15 sati.