Sa šećernom bolešću u svijetu živi 589 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina, a do 2050. taj bi broj mogao porasti na 852,5 milijuna. Četiri od deset oboljelih osoba nema postavljenu dijagnozu, dok se gotovo 40 posto od 3,4 milijuna smrti povezanih s dijabetesom i njegovim komplikacijama u 2024. dogodilo među osobama u dobi od 20 do 59 godina.