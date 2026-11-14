SMRT KRISTIANA JOSIPA PERIŠA
Božinović otkrio važan detalj iz dopisa bolnice u Jankomiru: "To otvara određena pitanja"
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je kritike bivše ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Majde Grah na račun policijskog postupanja u slučaju smrti Kristijana Josipa Periša. U razgovoru za Dnevnik Nove TV otkrio je da bolnica u dopisu policiji, poslanom dan nakon tragedije, nije navela da je pacijent preminuo.
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Nakon smrti Kristijana Josipa Periša u psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru nastavljaju se rasprave o odgovornosti bolničkog osoblja i postupanju nadležnih institucija.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prvi se put osvrnuo na tvrdnje bivše ravnateljice bolnice Majde Grah, koja je kritizirala postupanje policijskih službenika iz dviju policijskih postaja.
Grah je, naime, tvrdila da policajci nisu pružili potrebnu pomoć bolničkom osoblju tijekom intervencije, ali ni nakon nje.
Što je ravnateljica napisala policiji?
Božinović je za Dnevnik Nove TV izjavio da je ravnateljica 22. listopada, dan nakon Periševe smrti, uputila policiji dopis u kojem je opisala događaje i izrazila nezadovoljstvo policijskim postupanjem. Međutim, tvrdi da u tom dokumentu nije bilo informacije o smrti pacijenta.
"Ravnateljica je pisala 22. listopada policiji gdje je opisivala te događaje i smatrala je da je policija trebala reagirati drugačije. Ponavljam, 22. listopada, u trenutku kad je gospodin Periš nažalost već bio mrtav, u tom istom pismu ravnateljica i bolnica nisu uopće obavijestile policiju da je pacijent umro. To, naravno, otvara određena pitanja", rekao je Božinović.
"Policija nije imala razloga postupati"
Ministar tvrdi da su policijski službenici u oba navrata postupali u skladu sa zakonom te da nisu postojali uvjeti za njihovu intervenciju.
"Ukoliko osoba ne pruža otpor, nisu stečeni uvjeti za policijsko postupanje. Policija je bila dva puta u bolnici i svaki put nije vidjela razloga zbog kojeg bi postupala", objasnio je.
Prema njegovim riječima, prilikom prvog dolaska policije Periš je pristao na odlazak u bolnicu, dok je prilikom drugog dolaska već bio vezan za krevet i pod sedativima.
"U jednom slučaju gospodin Periš pristao je ići u bolnicu, a u drugom je već bio vezan, pod sedativima, u krevetu, u bolničkoj sobi", naveo je ministar.
Što je s navodnim bokserom?
Božinović se osvrnuo i na tvrdnje da je kod Periša pronađen bokser, odnosno metalni predmet koji se može koristiti kao oružje.
Na pitanje jesu li policajci prilikom prvog postupanja trebali provjeriti posjeduje li Periš opasne predmete, ministar je odgovorio da informacije kojima raspolaže ne potvrđuju navode o bokseru.
"Po informacijama koje ja imam, nije bilo riječi ni o kakvom bokseru", izjavio je.
Plenković odbacio mogućnost ostavke ministrice zdravstva
O slučaju se oglasio i premijer Andrej Plenković, nakon što je bolnica dobila novo privremeno vodstvo.
Komentirajući zahtjeve predstavnika udruga pacijenata da zbog tragedije ostavku podnese i ministrica zdravstva Irena Hrstić, premijer je poručio da za to nema potrebe, istaknuvši da je riječ o bolnici čiji je osnivač Grad Zagreb.
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