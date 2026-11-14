"Ravnateljica je pisala 22. listopada policiji gdje je opisivala te događaje i smatrala je da je policija trebala reagirati drugačije. Ponavljam, 22. listopada, u trenutku kad je gospodin Periš nažalost već bio mrtav, u tom istom pismu ravnateljica i bolnica nisu uopće obavijestile policiju da je pacijent umro. To, naravno, otvara određena pitanja", rekao je Božinović.