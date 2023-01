Puljak: “HDZ koristi djecu i osobe s invaliditetom za svoje političke svrhe”

Podijeli :

Izvor: N1

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak dao je veliki intervju za Točku na tjedan u kojem je komentirao projekte na kojima radi poput plaže Žnjan, tehnološkog parka Dračevca, izgradnje vrtića, pitanja parkinga i poticanja korištenja javnog prijevoza. Opisao je i kakve probleme grad Split ima s uvođenjem besplatnih obroka za osnovnoškolce, a objasnio je i zašto smatra da je HDZ najveći problem države.

“Prošla godina je bila zanimljiva, najblaže rečeno, ali mislim da je bila uspješna, naročito za građane Splita. Mi smo prošle godine građanima Splita vratili odluku žele li zaista da nastavimo smjerom kojim smo krenuli, smjerom uvođenja reda i borbe za javno dobro. Oni su rekli – da, želimo – i mi smo nastavili istim smjerom.”

Puljak naglašava da je splitska vlast uspješno provela niz projekata u prošloj godini, ali i završila projekte svojih prethodnika, dok za sljedeću godinu kaže da će biti godina realizacije. “To će biti godina realizacije projekata kao što je plaža Žnjan, tehnološki park u Dračevcu, rekonstrukcija Karepovca, veliki projekti zbrinjavanja i razdvajanja otpada i rješavanje parkiranja u Splitu i poticanja javnog prijevoza.”

Komentirao je kakva je situacija s poskupljenjima u Splitu nakon uvođenja eura. “Ja sebe smatram Europljaninom, Hrvatom, Dalmatincem i Splićaninom. Dakle, smatram da uvođenje eura i ulazak u Schencgen velika vijest za nas. Sada postajemo ravnopravni članovi najnaprednije zajednice zemalja na svijetu. To je prilika za novi početak Hrvatske.

Vlada nas je dugo uvjeravala da neće biti nikakvih problema s poskupljenjima, ali to očigledno nemaju pod kontrolom. Građani Splita se nose teško s poskupljenjima kao i bilo koji drugi građani. Zaista im smeta kada se osjećaju izigranima. Ja se nadam da će i trgovci shvatit da se takve stvari ne rade.”

Kad je riječ o poskupljenjima parkinga u Splitu, Puljak objašnjava da se radi o politici kojom se pokušava potaknuti građane da se voze javnim prijevozom umjesto automobilima. Novac od parkinga bi se tako mogao iskoristiti za izgradnju legalnih parkirnih i gražnih mjesta za građane. No, ističe da se dogodila i pozitivna promjena o kojoj nitko ne priča: “Smanjili smo cijene javnog gradskog prijevoza s 8 na 7 i pol kuna, dakle na jedan euro, i smanjili smo cijene pokaznih karata, što je zaista dobra mjera da bismo motivirali ljude da koriste javni gradski prijevoz.”

“Mi smo drugačiji političari nego drugi”

Ističe da vladajući u Splitu i građani imaju međusobnog povjerenja te da Splićani razumiju da se svaka dobra promjena mora od nekud financirati. “Mi nismo populisti da kažemo dobit ćete besplatnu vodu, itd. Građani znaju da ono što mi zovemo – besplatno – oni isto tako plate na jedan ili drugi način. Ono što je nama važno je da objasnimo koje su naše politike, a naše politike, zbog kojih su nas građani izabrali, su da ima manje automobila, više pješaka u Splitu, pješačke zone, javni gradski prijevoz…”

“Kad građani vide da je grad čišći, bolji, uredniji, da imaju mjesta za parkiranje, da je grad prohodniji, da imaju više opcija za zapošljavanje, bolje standarde obrazovanja, mislim da će to prihvatiti i dati nam povjerenje da idemo dalje.”

Na pitanje o rekonstrukciji plaže Žnjan, Puljak odgovara: “Ovih dana će se sve ukloniti sa Žnjana. Uskoro će početi radovi. Mi smo čekali zadnji trenutak za potpis ugovora o koncesiji s Vladom da bismo omogućili ljudima da što duže privređuju na Žnjanu. S radovima bismo počeli u proljeće 2023. i završili u proljeće dogodine, da bi ta plaža za ljeto 2024. bila najbolja plaža u Hrvatskoj pa čak i šire.”

“To će biti potpuno zelena plaža, posadit ćemo tisuću stabala, igrališta za djecu, amfiteatar za kulturu, ugostiteljski objekti. Godinu dana se strpiti za izgraditi to nije nikakav problem. Zaista je pitanje zašto je trebalo 30 godina da se to riješi – i meni je smetalo da se Grad zanemarivo.” Puljak i njegova koalcija ističu da im je najviše smetalo što im prethodnici nisu ostavili nikakve planove za razvoj grada.

Kad je riječ o izgradnji vrtića i škola u Splitu, splitski gradonačelnik kaže: “Sva djeca bez obzira rade li njihovi roditelji, imat će svoje mjesto u vrtiću”, uvjerava Puljak. Dosad su se kvartovi radili tako da bi se prvo izgradile kuće, pa ceste, pa na kraju vrtić i škola.” Objašnjava da sada projektiraju rastuće kvartove, primjerice Korešnicu, na novi način kojim žele osigurati da se više nikad ne dogodi da građani čekaju izgradnju škola.

Pitanje besplatnih obroka u školama

“Vlada je donijela jednu odluku za koju nije provela nikakvu analizu. Niti pitala bilo koga ima li uopće mogućnosti da se tako nešto provede. Donijeli su odluku da od ponedjeljka za svako dijete daju po 10 kuna i da se onda mi snađemo kako ćemo osigurati obroke. Mi smo zatekli škole u stanjima u kojima pola škola nema niti kuhinju. To ne možemo izvesti u takvom obliku u kojem su oni zamislili.”

“Mi ćemo to napraviti i ispuniti. Mi se ne bunimo i žalimo. Nego ono što se dogodilo u međuvremenu, da je nas lokalni HDZ počeo prozivati radi toga što je njihov HDZ iz Vlade donio odluku koja je potpuno nerealna u ovome trenutku. Rekli smo, u redu, donijeli ste tu odluku ishitreno, niste razmislili kad treba doći u primjenu, ali u redu mi ćemo je provesti. Ali nemojte nas radi toga prozivati i nemojte uvlačiti djecu u dnevno političke svrhe. Ja se tome nisam nadao niti od HDZ-a. Nemam o njima baš super dobro mišljenje, kao što znate, ali nisam se nadao da će djecu koristiti u takve svrhe. To je stvarno degutantno. To mene zaista pogađa.”

“Kad bih ja koristio njihovu retoriku onda bih ja rekao da oni nisu brinuli o djeci, da im nisu osigurali ni osnovne uvjete u školama. Ništa nisu razvijali 30 godina nego su se bavili isključivo sobom, a sada nas prozivaju za ono što nisu radili dugi niz godina.”

HDZ je najveći problem države

Na pitanje ima li još uvijek uopće oporbu u gradu, Puljak kaže: “Ja bih volio da imam, ali da imam oporbu koja će zaista kritizirati i kontrolirati ono što radimo. U kojoj će se boriti idejama i projektima. Ali ovako kad koriste djecu i osobe s invaliditetom za svoje dnevno političke svrhe – ja mislim da to nije prava oporba nego politikanstvo.” Ističe da su se HDZ-ovci toliko naviknuli biti na vlasti da se sada ne znaju ponašati u oporbi.

Puljak smatra da je najveći problem Hrvatske HDZ. “Ja mislim da je najveći problem države HDZ i da zaista mi nemamo šanse dok HDZ upravlja njome jer sam sada svjestan koje su oni modele upravljanja uspostavili – da su važniji njihovi kadrovi – da je važnije imati njihovu iskaznicu nego nešto znati. Meni kao profesoru je to nezamislivo. Mi mlade ljude moramo učiti da moraju biti bolji od drugih da bi napredovali u životu, a ne da moraju imati iskaznicu HDZ-a da bi napredovali. Takav sustav ne postoji nigdje drugo nego u Hrvatskoj i zato smo mi na dnu Europe. Ja zaista iskreno mislim da je HDZ glavni uzročnik problema u zemlji. Zašto mi nismo uspješni na našem unutarnje političkom planu kao što smo na vanjskopolitičkom planu? Ušli smo u euro, u Schengen – to su dobre vijesti – ali unutar Hrvatske smo zaista loši i zato je u najvećoj mjeri kriv HDZ.”

Osnovni cilj stranke Centar je smjena HDZ-a

Puljak naglašava da je potrebna reforma izbornog zakonodavstva, ali kaže da je to teško očekivati od HDZ-a jer “HDZ radi samo za svoje interese“. “Naš osnovni cilj je zaista smjena HDZ-a. Mislimo da je to osnovni politički cilj koji moramo napraviti da bi Hrvatska zaista prodisala. Možete li zamisliti kako bi izgledao novi početak bez HDZ-a? To bi bilo stvarno izvrsno.” Splitski gradonačelnik kaže da se Centar želi povezati s istomišljenicima koji žele “Hrvatsku koja će biti meritokratska zemlja, u kojoj će svi imati istu šansu bez obzira imaju li političku iskaznicu ili ne. Imamo povijesnu šansu da izgradimo jednu drugačiju i puno bolju zemlju.”