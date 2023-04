Kardiolog objašnjava zašto toliko mladih ljudi umire od srčanih problema

Podijeli :

Dr. Ramakanta Panda, vodeći svjetski kardiokirurg i predsjednik Azijskog instituta za srce u Mumbaiju objašnjava zašto dolazi do sve češćih nenadnih srčanih udara u posljednjih nekoliko godina kod ljudi mlađih od 45 godina.

Dr. Panda za Times of India objašnjava: “Primijetili smo zabrinjavajući trend – sve više i više mladih odraslih osoba dolazi nam u Azijski institut za srce s kritičnim srčanim bolestima. Zabrinjava iz dva razloga. Prvo, mladi pacijenti sa srčanim bolestima imaju višu stopu komplikacija od srčanog udara. Drugo, to je znak za uzbunu da zdravlje srca treba biti prioritet za sve, bez obzira na dob. Bolest srca može pogoditi bilo kada, osobito zbog stresnog načina života koji vodimo i prevalencije bolesti životnog stila kao što su dijabetes, pretilost i hipertenzija. Vrijeme je za promjenu načina razmišljanja – za brigu o zdravlju našeg srca poduzimanjem preventivnih mjera umjesto vođenja nezdravog načina života koji vodi ranoj bolesti srca”.

Jesu li mladi danas više izloženi riziku od srčanog udara?

Dr. Panda objašnjava: “U usporedbi s nekoliko desetljeća unazad, srčana bolest sve je veća briga za mlade, i nekoliko je razloga za to. Čimbenici kao što su nedostatak tjelovježbe, loš izbor prehrane s malo vlakana i puno ugljikohidrata uključujući prerađenu hranu, slatkiše, pušenje, korištenje duhana, loš način života uključujući kasno noćno spavanje, manje sna, prejedanje i, zagađenje okoliša kao i genetske predispozicije, sve ovo igra ulogu. To je dovelo do toga da mnogi mladi pojedinci razviju nedijagnosticiran dijabetes i hipertenziju, tiho povećavajući njihov rizik od bolesti srca, a da toga nisu ni svjesni. To je latentna opasnost koja često ostane nezapažena dok ne bude prekasno”.

Obratite pažnju: Ova tri simptoma se javljaju mjesec dana prije srčanog udara

Važno je napomenuti da čak i ako nemate nikakve simptome, još uvijek možete imati neko srčano oboljenje. Stoga se preporučuju redoviti testovi probira srca, osobito ako imate obiteljsku povijest bolesti srca ili drugih čimbenika rizika kao što je spomenuto. Ovi testovi mogu pomoći u ranom prepoznavanju bilo kakvih problema, omogućujući odgovarajuće liječenje prije nego što dođe do značajnog oštećenja srca.

Što ugrožava zdravlje vašeg srca?

Nekoliko čimbenika rizika može povećati vaše šanse za razvoj bolesti srca. Oni uključuju dijabetes, visoki krvni tlak, korištenje duhanskih proizvoda, visoke razine kolesterola, neaktivan način života, obiteljsku povijest bolesti srca, prekomjernu težinu ili pretilost, lošu prehranu i stres. Važno je biti svjestan ovih čimbenika rizika i poduzeti korake za upravljanje njima kako biste promicali zdravlje srca i smanjili rizik od srčanih bolesti, zaključuje dr. Panda.