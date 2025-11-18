Oglas

dan sjećanja

Sestra iz vukovarske bolnice: "Ne možeš plakati s ranjenicima, uputiš im osmijeh, kažeš da će biti dobro..."

author
N1 Info
|
18. stu. 2025. 11:32
videoframe_80006.png
N1

Medicinska sestra Jadranka radila je u vukovarskoj bolnici. U razgovoru s našim Bornom Šmerom kazala je kako je i smijeh bio važan.

Oglas

"Ne možeš plakati s ranjenicima, moraš reći da će biti dobro, da će ozdraviti, moraš uputiti jedan lijepi osmijeh, reći da će naš grad biti slobodan i svima je lakše. I njima se izmami osmijeh onda, puno to čovjeku znači", kaže.

Koliko se moglo, toliko se pružilo

Naravno, bilo je jako teško.

"Nije bilo ni hrane, vode, lijekovi, zavoji... rezali smo ih od gaza. Bilo je jako teško. Snalazili smo se svakako. Koliko se moglo, toliko se pružilo", kaže gosppođa Jadranka za razgovoru za N1.

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ