Potresno svjedočanstvo vukovarskog liječnika: Nisam bio u stanju raditi nakon što su doveli ranjenu djecu

"Neizvjesnost što će biti s cijelim gradom i svim tim ljudima koji su ostali, stari, žene, djeca. Zašto su ostali? Da nije bilo njih, mi ne bismo bili tamo. Ako nemate motivaciju braniti što, onda je gotovo. To je njima najviše smetalo i zato je ubijano civilno stanovništvo, za kaznu jer su ostali. Nema te granate, čelika koji će pobijediti duh, može kratko. Duh je nepobjediv, treba ga samo potaknuti. Tko domovinu nema, taj o domovini sanja."