Srbija je jedna od rijetkih europskih zemalja u koje Rusi mogu ući bez vize. Održava dobre odnose s Moskvom i odbija uvesti sankcije Rusiji. U sve tri zemlje Rusi se mogu sporazumjeti na ruskom ili se snaći u bliskom jeziku i kulturi, a ondje već postoje ruske zajednice nastale od 2022.