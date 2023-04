Benčić o premijeru: Ta komunikacija je na tragu jednog autoritarnog političara

Podijeli :

N1

U Newsroomu N1 televizije gostovala je zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, u kojem je komentirala izmjene izbornih jedinica. "Mislim da je važno da se izborne jedinice ne cjepkaju na neprirodan način gdje su spojene prirodno, geografski i kulturološki i na svaki drugi način različiti djelovi Hrvatske jer se vidi da je to namješteno, da je škare i sukno imao HDZ", rekla je Benčić.

Podsjetimo, predstavnici deset oporbenih klubova okupili su se u utorak kako bi raspravljali o novom Zakonu o izbornim jedinicama, pri čemu se nitko od vladajućih nije odazvao, što je oporba ocijenila nedemokratskim, a premijerovo odbijanje da HDZ dođe na sastanak “primjereno autokratima”.

“Komunikaciju preuzeo premijer”

Zastupnica Benčić kaže da želi naglasiti da je današnji sastanak, bio sastanak svih parlementarnih klubova i da su na njega bili pozvani predstavnici svih klubova u Saboru uključujući i Klub HDZ-a te klubovi vladajuće većine.

Ovako bi od jeseni trebale izgledati nove izborne jedinice Malenica otkrio kako bi se mogle promijeniti izborne jedinice

“Klub HDZ-a je odbio doći, a umjesto da to iskomunicira njegov predsjednik Željko Reiner, umjesto je njih tu komuikaciju preuzeo premijer. I to pokazuje jedan zaista temeljni nedostatak demokratske kulture da se o važnim pitanjima, samih temelja demokracije, našeg Ustava i onoga što čini parlamentarnu demokraciju razgovara, zajedno i pokušava postići zajednički politički konsenzus”, rekla je Benčić.

Dodaje da se je deset klubova, od krajnje ljevice do krajnje desnice uspjelo sjest i dogovoriti oko toga što trebaju biti ključni principi procesa i ishod izmjena izbornih pravila, a da bi bili u skladu s odlukama Ustavnog suda.

Klubovi vladajuće većine pod kontrolom HDZ-a

“Ako smo se mi uspjeli dogovoriti u sat vremena i potpisati tih pet zaključaka, ja sam aspolutno sigurna da bi se takav politički konsensus mogao postići na cijelom političkoj sceni kada ga namjerno premijer ne bi opstruirao”, zaključila je zastupnica.

Rekla je da se klubovi vladajuće koalicije nisu pojavili na sastanku te da joj je to uistinu čudno.

Mamić: Izborne jedinice mijenjat će se zbog frakcijskih borbi u HDZ-u Oporba: HDZ ne bi imao vlast da su izborne jedinice korigirane

“Ovdje se radi o pitanju koje se tiče apsolutno svih parlamentarnih stranaka, čak svih političkih opcija, a prvenstveno građanki i građana, koliko će njihov glas vrijediti i hoće li vrijediti isto i hoće li imati poštene izbore”, ističe Benčić. Dodaje da činjenica da se oni nisu pojavili samo zato jer je premijer namignuo da se na to ne može ići, dokazuje to, da oni nisu koalicijski partneri već da su pod apsolutnom kontrolom HDZ-a.

“Smatram da to nije dobro jer svatko od njih ima političku stranku koja valjda može samostalno odlučivati hoće li sudjelovati u političkom dijalogu”, kaže zastupnica.

Benčić dodaje da ako su oni odlučili da pitanje izbornih pravila nije pitanje na kojem treba graditi politički konsenzus onda se treba zapitati koliko čvrsto stoje iza demokratskih načela i principa općenito.

“Ne može se nitko nazivati europejcem i demokratom, ako smatra da se oko izbornog zakona ne treba razgovarati, dogovarati i stvarati širi demokratski konsenzs”, kaže zastupnica.

“Premijera nitko nije ni zvao na razgovor”

Smatra i da Plenković nema nijedan razlog ne pristupiti razgovorima oko izbornih jedinica koji ima uporište u javnom interesu.

Kaže i da je smješno to što je Plenković odgovorio na pitanje iako njega kao predstavnika izvršne vlasti nitko nije ni zvao jer su na razgovor pozvani parlamentarni klubovi.

Grmoja: Pavao Vujnovac ima samo jednu namjeru Plenković: Nisam auf wiedersehen rekao građanima, samo Daliji Orešković

“Njemu ne samo da nije potrebna opozicija, njemu ne samo da nisu potrebni građani, ne samo da je napao medije pa im je rekao da oni nemaju svoju glavu već im PR agencije rade agendu, njemu ne treba ni Ustavni sud, a izgleda da mu ne treba ni parlamentarni Klub HDZ-a i ta stranka jer evidentno je on taj koji o svemu odlučuje”, kaže Benčić i doadaje da u HDZ-u nitko o ničemu ne suodlučuje već se o svemu pita premijera pa čak i za parlamentarne aktivnosti ovakvog tipa.

Rekla je i da opozicija ima novi naziv za krojenje izbornih jedinica, “šeksresslering”, po uzoru na američki naziv za slični postupak krojenja izbornih jedinica u SAD-u gerrymandering.

Također, Član HDZ-ove radne skupine za izmjenu zakona o izbornim jedinicama, Karlo Ressler, odbacuje prigovore oporbe i kaže da je razlog strah od rezultata izbora kojima ne može pomoći izborni model. Potvrdio je da će novi zakon biti na tragu prijedloga demografa Nenada Pokosa.

Za izjavu ministra Ivana Malenice koji je rekao da su se birači saživjeli s ovim izbornim jedinicama, Benčić kaže da je ona jako smješna jer se nitko u Hrvatskoj ne poistovjećuje s izbornim jedinicama.

Je li Andrej Plenković preuveličao izjave Dalije Orešković? Evo što je rekla Peović o tome da bi bila bolja premijerka od Plenkovića: “Hvala kolegi, ali…”

“Izborne jedinice moraju biti krojene na način kako je to Ustavni sud rekao. Na način da prate administrativnu podjelu Republike Hrvatske, zemljopisnu kartografiju. Dakle, područja su županije i kad se one skupe da čine neku prirodnu cjelinu”, rekla je Benčić i dodala je da cijela opozicija stoji iza ovakvog prijedloga.

Komentirala je i prijedloge drugih stranaka i Gonga o izgledu izbornih jedinica.

Također rekla je da trenutni izgled izbornih jedinica koji ne odgovara nikakvim uputama Ustavnog suda smanjuje povjerenje građana u izborni proces.

“Mislim da je važno da se izborne jedinice ne cjepkaju na neprirodan način gdje su spojene prirodno, geografski i kulturološki i na svaki drugi način različiti djelovi Hrvatske jer se vidi da je to namješteno, da je škare i sukno imao HDZ, i vidi se da upravo zbog ovakvog sustava kakvog imamo HDZ to kapitalizira na način da on dobiva više mandata zbog toga što nam glas ne vrijedi isto u svakoj izbornoj jedinici”, rekla je Benčić.

“Ovakva komunikacija na tragu jednog autoritarnog političara”

Komentirala je poruku premijera Daliji Orešković.

Podsjetimo, tijekom aktualca zastupnica Centra Dalija Orešković, problematizirala je neodgovaranje vladajućih na zastupnička pitanja. Dala je primjer iz Njemačke gdje se zastupnici koji ne dobiju odgovor od vladajućih mogu obratiti ustavnom sudu te zemlje, no da u Hrvatskoj to nije slučaj. Nakon oštrih poruka vezanih za njenu struku, premijer je zastupnici rekao: “Ako vam se toliko sviđa u Njemačkoj, sretan put, Gute Reise, auf wiedersehen”, dodao je.

Ressler: Oporba je nervozna jer se boji rezultata izbora Oporba iskoristila izostanak vladajućih: “Zadali smo težak udarac vladajućima”

Kasnije se pravdao da je to napravio jer je Orešković HDZ-ovce nazvala nacistima. Orešković je riječkom Novom listu rekla da “svi zastupnici HDZ-a podržavaju u Saboru jedan koruptivni sustav. Svi članovi HDZ-a trebaju nositi stigmu kao Nijemci nakon Drugog svjetskog rata, oni su kolektivno odgovorni, dio zajedničkog koruptivnog nazivnika”.

Tu njenu izjavu, na konferenciji za medije nakon Predsjedništva HDZ-a, premijer je, vjerojatno u želji da se pokaže žrtvom, preuveličao.

“Mene osobno optužuje za korupciju bez ikakvog argumenta, a onda sam joj ja sasvim pristojno neke stvari rekao”, ustvrdio je te dodao: “Nije to išlo svima. Išlo je samo njoj. Nisam to rekao hrvatskim građanima, nego saborskoj zastupnici koja je rekla da s HDZ-ovcim treba kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata.”

Benčić kaže da je sve jasnije da je ovakva komunikacija na tragu jednog autoritarnog političara, a nimalo demokratskog. “Ovo što je poručio Daliji Orešković, on poručuje svima koji imaju ijednu kritiku prema njegovoj Vladi i njegovom liku i djelu”, rekla je Benčić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.