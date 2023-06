Ressler: Uvaženiji smo i relevantniji u međunarodnom smislu više nego ikada

Podijeli :

Karlo Rssler / N1

Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu, Karlo Ressler, javio se iz Bruxellesa za N1 i komentirao stanje u Hrvatskoj 10 godina od ulaska u Europsku uniju.

“Ovo je bilo 10 godina razvoja, rasta, 10 godina dublje intergracije koju smo sada zaokružili ulaskom u eurozonu. To su sve stvari koje su nam bile važne, ne jer su cilj same po sebi, nego jer nam to omogućava snažniji i bolji položaj za standard hrvatskih građana, ali i za položaj Hrvatske u našem susjedstvu koje je zahtjevno, koje je ponekad nepredvidivo i za koje država članica Europske unije i dražava članica NATO saveza i država članica koja ima veću sigurnost unutar Schengen zone i jednu veću gospodarsku i finanacijsku aktivnost s uvođenjem eura. Imamo bolji položaj, uvaženiji smo i relevantniji smo u međunarodnom smislu, više nego što smo bili ikada ranije, u bilo kojoj ranijoj političkoj zajednici, to su činjenice i to se vidi”, poručio je.

Komentirao je i suradnju s ostalim hrvatskim europarlamentarcima i kako se ne uspijevaju uvijek složiti po nekim pitanjima.

“Znate da ne sjedimo zajedno kao nekakav hrvatski klub nego smo podijeljeni po politčkim opcijama, nas četvero u klubu najsnažnije političke obitelji, Europske pučke strnake, četvero zastupnika u klubu socijaldemokrata, po jedan zastupnik u klubu liberala, po jedan u klubu konzervativaca i dva zastupnika koja nažalost igraju neku svoju igru. U svakom slučaju igra koja nije odgovorna i ozbiljna, koja nema za cilj utjecati na donošenje propisa, na poboljšavanje položaja Hrvatske unutar Europe, nego su odlučili biti izvan sedam političkih klubova koji ovdje djeluju u Europskom parlamentu, to je šteta. Nadam se da nakon idućih izbora neće biti takva situacija i da će neovisno o rezultatima izbora svih 12 zastupnika biti spremno uvijek staviti hrvatske interese prije nekih politikantskih”, poručuje Ressler.

Govorio je i o ratu u Ukrajini.

“S ovim europskim jedinstvom koje je, nasuprot nekim prognozama koje su nagovještavale suprotno, koje su predviđale i likovale da će ukrajinska obrana i vojnici pokleknuti već u prvom danu rata, to se nije dogodilo. Zapad nije bio nejedinstven, a ukrajinska vojska je sada u mogućnosti provesti svoju protuofenzivu, čiji je cilj obraniti se, osigurati slobodu i opstanak. Osigurati neke zajedničke vrijednosti, u suprotnosti prema sili, prema agresiji, prema jezivoj propagandi koja je na snazi od početka rata”, kaže Ressler.

