oglasio se iz singapura
Rimac: "Ono kad država tebi treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa je*em te živote…
Poduzetnik Mate Rimac oglasio se nakon što se njegovo ime našlo na službenom popisu poreznih dužnika Porezne uprave, s evidentiranim dugom od 39.261,64 eura.
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Objavio je i porezno rješenje kojim mu je odobren povrat od 39.262,91 euro te snimku zaslona aplikacije mPorezna.
"Ono kad država TEBI treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa jebem te živote… (Prodao sam auto u inozemstvo pa dobivam natrag dio PPMV-a).Trenutno sam u Singapuru pa se ovo odvilo do sam spavao. A naši vrli portali jedva čekaju objaviti bilo šta bez da provjere ili pošalju upit na komentar", napisao je na Facebooku.
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