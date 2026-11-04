Rimac: "Ono kad država tebi treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa je*em te živote…

"Ono kad država TEBI treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa jebem te živote… (Prodao sam auto u inozemstvo pa dobivam natrag dio PPMV-a).Trenutno sam u Singapuru pa se ovo odvilo do sam spavao. A naši vrli portali jedva čekaju objaviti bilo šta bez da provjere ili pošalju upit na komentar", napisao je na Facebooku.