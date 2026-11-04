Oglas

oglasio se iz singapura

Rimac: "Ono kad država tebi treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa je*em te živote…

author
N1 Info
|
04. stu. 2026. 05:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Mate rimac
N1

Poduzetnik Mate Rimac oglasio se nakon što se njegovo ime našlo na službenom popisu poreznih dužnika Porezne uprave, s evidentiranim dugom od 39.261,64 eura.

Oglas

Objavio je i porezno rješenje kojim mu je odobren povrat od 39.262,91 euro te snimku zaslona aplikacije mPorezna.

"Ono kad država TEBI treba vratit porez, a završiš na listi poreznih duznika. Pa jebem te živote… (Prodao sam auto u inozemstvo pa dobivam natrag dio PPMV-a).Trenutno sam u Singapuru pa se ovo odvilo do sam spavao. A naši vrli portali jedva čekaju objaviti bilo šta bez da provjere ili pošalju upit na komentar", napisao je na Facebooku.

Teme
mate rimac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ