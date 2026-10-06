samit MED9
Sánchez u posljednji trenutak otkazao dolazak u Split, poznat je i razlog
Španjolski premijer Pedro Sánchez u zadnji tren otkazao je dolazak na samit MED9 koji se u utorak i srijedu održava u Splitu.
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Osim susretu lidera devet mediteranskih država Europske unije, njihovih gostiju i vodstva samog EU-a, Sánchez tako neće prisustvovati ni večerašnjoj nogometnoj utakmici Hrvatske i Španjolske na Poljudu, doznaje Damir Petranović za tportal.
Do obrata je došlo nakon što je španjolski premijer u ponedjeljak ujutro iznenada raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga, samo tri dana nakon što su desne stranke u parlamentu srušile hitne mjere njegove manjinske vlade za rješavanje sve ozbiljnije stambene krize.
Neposredni povod za novu političku krizu bilo je glasanje o dvama vladinim dekretima kojima je Sánchezova vlada pokušala odgovoriti na probleme s dostupnošću stanovanja. Među predloženim mjerama bili su zabrana deložacija do 2030. godine te reguliranje privremenog najma i iznajmljivanja pojedinačnih soba.
No prijedlozi su u petak srušeni glasovima konzervativne Narodne stranke (PP), krajnje desnog Voxa i katalonskog Juntsa.
Španjolski mediji ističu da je samit u Splitu trebao biti prvi izravni susret Sáncheza i talijanske premijerke Giorgie Meloni nakon nedavne bilateralne krize i uvođenja međusobnih graničnih kontrola u morskim i zračnim lukama, izazvanih migrantskom krizom u Ceuti. Taj napeto iščekivani sastanak sada je odgođen do daljnjega.
Hrvatska ove godine predsjeda skupinom devet mediteranskih država članica Europske unije, okupljenih u neformalnu skupinu MED9, a u njoj su još Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Ovotjedni samit tradicionalno predstavlja kulminaciju tog procesa, nakon što su se tijekom godine održavali susreti na stručnoj i ministarskoj razini.
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