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samit MED9

Sánchez u posljednji trenutak otkazao dolazak u Split, poznat je i razlog

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N1 Info
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06. lis. 2026. 10:00
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Spain's Prime Minister Pedro Sanchez. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
AFP/JORGE GUERRERO

Španjolski premijer Pedro Sánchez u zadnji tren otkazao je dolazak na samit MED9 koji se u utorak i srijedu održava u Splitu.

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Osim susretu lidera devet mediteranskih država Europske unije, njihovih gostiju i vodstva samog EU-a, Sánchez tako neće prisustvovati ni večerašnjoj nogometnoj utakmici Hrvatske i Španjolske na Poljudu, doznaje Damir Petranović za tportal.

Do obrata je došlo nakon što je španjolski premijer u ponedjeljak ujutro iznenada raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga, samo tri dana nakon što su desne stranke u parlamentu srušile hitne mjere njegove manjinske vlade za rješavanje sve ozbiljnije stambene krize.

Neposredni povod za novu političku krizu bilo je glasanje o dvama vladinim dekretima kojima je Sánchezova vlada pokušala odgovoriti na probleme s dostupnošću stanovanja. Među predloženim mjerama bili su zabrana deložacija do 2030. godine te reguliranje privremenog najma i iznajmljivanja pojedinačnih soba.

No prijedlozi su u petak srušeni glasovima konzervativne Narodne stranke (PP), krajnje desnog Voxa i katalonskog Juntsa.

Španjolski mediji ističu da je samit u Splitu trebao biti prvi izravni susret Sáncheza i talijanske premijerke Giorgie Meloni nakon nedavne bilateralne krize i uvođenja međusobnih graničnih kontrola u morskim i zračnim lukama, izazvanih migrantskom krizom u Ceuti. Taj napeto iščekivani sastanak sada je odgođen do daljnjega.

Hrvatska ove godine predsjeda skupinom devet mediteranskih država članica Europske unije, okupljenih u neformalnu skupinu MED9, a u njoj su još Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Ovotjedni samit tradicionalno predstavlja kulminaciju tog procesa, nakon što su se tijekom godine održavali susreti na stručnoj i ministarskoj razini.

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