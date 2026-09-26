migranti u Ceuti
Tisuće Španjolaca na ulicama Madrida: Traže ostavku Sáncheza
Tisuće ljudi noseći španjolske zastave okupile su se u subotu u centru Madrida prosvjedujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike, gdje je prije dva mjeseca ušlo 72.000 migranata iz Maroka.
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Prosvjednici, koje je okupila konzervativna platforma Sociedad Civil Española pod sloganom „Za dostojanstvo i obranu Španjolske“, zatražili su ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora.
Na skupu sudjeluju čelnici oporbenih desnih stranaka Partido Popular (PP) i Voxa.
„Ceuta je i dalje okupirana jer je Sanchez i dalje marokanski sluga“, rekao Voxov čelnik Santiago Abascal.
Prosvjednici su ga dočekali pljeskom i povicima „Predsjedniče, predsjedniče!“.
„Danas smo na ulici zajedno s civilnim društvom“, poručio je u obraćanju medijima.
Prosvjednici su se uputili prema Slavoluku pobjede koji se nalazi u blizini zgrade vlade.
Marš se održava u vrijeme pojačane političke i društvene rasprave o situaciji u gradu Ceuti, gdje se i dalje nalazi velik broj migranata koji su u grad ušli tijekom masovnog priljeva krajem srpnja.
Oko 8.300 migranata smješteno je u različitim prihvatnim centrima u Ceuti, dok se procjenjuje da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama.
Početkom rujna, na službeni Dan Ceute, tisuće ljudi sudjelovale su u prosvjedima diljem Španjolske u znak potpore lokalnim stanovnicima.
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