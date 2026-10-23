Benčić odgovorila Vučković: "Da njezin šef želi igrati malo čvršće sa otpadnom mafijom..."

Benčić je navela i da premijer Plenković odbija odgovoriti na pitanje kada je saznao da se u Gospiću odlaže opasni otpad. "O tome je lagao ili on ili ministrica Vučković jer je on rekao da je za to saznao ove godine, dok je ministrica Vučković kazala saznao u veljači 2025.. Neka se dogovore i usklade priče. Nas zanima kada je saznao jer iz toga proizlazi direktna politička odgovornost za nepokretanje sanacije”, istaknula je.