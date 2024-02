Šef Odbora za obranu protiv obaveznog vojnog roka: Ne živimo više u socijalizmu

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik saborskog Odbora za obranu socijaldemokrat Franko Vidović u N1 Studiju uživo kod Mile Moralić komentirao je prvenstveno najavu uvođenja obaveznog vojnog roka.

Franko Vidović je u N1 Studiju uživo istaknuo da ni njemu nije jasno zašto se traži novi model vojnog roka i zašto bi se uvodilo nešto obavezno. “To je pitanje za ministra obrane i premijera Plenkovića“, rekao je i dodao:

“Ovo je najgore vrijeme za takvu temu. Nalazimo se u kampanji i teško će se tražiti konsenzus. Ono ionako dijeli hrvatsku javnost pa mislim da je pogrešan tajming. Drugo, nije nam objašnjeno. Ministra sam pohvalio jer je otvorena javna rasprava, ali ne razumijem lomljenje preko koljena, nemamo jasne odgovore – kolike su naše tehničke mogućnosti, imamo li vojarne koje će primiti vojnike, imamo li časnike koji će ih obučiti, imamo li uniforme i sve što treba pratiti masovan pristup vojsci? Što Oružane snage RH dobivaju s tim, a što gube? Zašto odustajemo od koncepta profesionalne vojske, ona će postojati, ali će biti bazirana na vojnom roku jer će većina dolaziti na odsluženje vojnog roka pa će profesionalne vojske biti manje. Pitanje je koliko sve to košta i je li bolje uložiti u nešto drugo, podignuti uvjete za pristupanje vojsci, benefite za pristupanje vojnika, napredovanje, niz stvari… Ovo mi izgleda kao da idemo nešto prelomiti preko koljena jer moramo, a ne moramo. Imamo vremena koliko god želimo.”

Komentirajući argumente premijera koji je u ponedjeljak napomenuo da je “vrijeme dići glavu” zbog rata u Ukrajini, na Bliskom istoku, sukoba u istočnom Mediteranu, na Kosovu, rekao je:

“To jesu argumenti. Zato sam i ja osobno dobrim dijelom promijenio stav, ali to ne objašnjava što dobivamo i koje su prednosti, kako će se to odraziti na sigurnost RH. Novac koji će se odvojiti za ročne vojnike mogli smo ulagati u naoružanje, u benefite za dragovoljce… Osim toga, Hrvatska nije uspjela do 2007. u sedam godina napraviti sustav koji će pratiti ljude koji imaju prigovor savjesti. Druge države poput Austrije koja ima vojni rok, njihovi mladići koji imaju prigovor savjesti, idu u bolnice, centre za socijalni rad i prati ih se. Mislim da nismo dobro otvorili ni pitanje žena”, rekao je Vidović.

Dodaje da ne može govoriti točno što se može napraviti u tri mjeseca, no time se otprilike dobiva temeljna obuka – od taktičkog postupanja do rukovanja oružjem. “Apeliram, vojska nije odgojna ustanova nego ozbiljna institucija. Nema priče o odgoju mladića, neće nitko nikoga odgojiti za tri mjeseca, to nije argument”, istaknuo je dodajući da bi bilo bolje popularizirati dragovoljni vojni rok kao i da Plenković “nastavlja jahati na sigurnosti pa koristi dolazak Rafalea i ovu temu, ali rasprava ovako kako smo krenuli, neće donijeti korist oružanim snagama”.

Iznio je još jedan argument protiv obaveznog vojnog roka: “Mladi nakon srednje upisuju fakultete. Neki već u srednjoj potpisuju stipendijske ugovore – istrgnut ćete ga iz njegovog života, opremiti ga da vježba nešto što, nadamo se, više nikad u životu neće raditi. Vojni poziv nije zanimanje, nego poziv. Većina momaka će koristiti vjerojatno priziv savjesti jer to njima remeti planove u životu. Ne živimo više u socijalizmu. Ne bih povezivao priziv savjesti ni s domoljubljem ni ničim takvim nego okrutnom stvarnošću.”

