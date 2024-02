Pitali smo mlade HDZ-a i SDP-a što misle o uvođenju vojnog roka, ali i životu u Hrvatskoj

Podijeli :

Lovro Lukavečki, predsjednik Foruma mladih SDP-a i Maksimilijan Šimrak, predsjednik Mladeži HDZ-a, održali su debatu u Newsnightu kod naše Ivane Tomić. Iznijeli su različite stavove o aktualnim političkim pitanjima kao što su služenje vojnog roka i kvaliteta života u Republici Hrvatskoj.

Maksimilijan Šimrak odgovorio je na pitanje je li dobra fizička sprema važna za služenje vojnog roka. “Mislim da je to korisno i da čovjek treba biti fizički pripremljen u takvim okolnosti, ali i u životnim okolnostima.”

“Fizička sprema je preduvjet kada sudjelujete u vojnim operacijama”, nadovezao se Lovro Lukavečki.

Uvođenje vojnog roka

Šimrak i Lukavečki prokomentirali su pitanje je li moguće da osobe u tri mjeseca, koliko bi trajao vojni rok, dostignu fizičku spremu koja je potrebna vojnicima.

“Čuli smo ministra obrane Ivana Anušića koji je u izjavi rekao da se u tri mjeseca osobu može od fizičke nepripremljenosti dovesti do ozbiljne fizičke pripreme. Svaki čovjek ima potencijala i ako se potrudi može se dovesti na visoku razinu fizičke pripremljenosti”, rekao je Šimrak.

“Kada govorimo o kontekstu vojne spremnosti i pripreme za vojsku, sudjelovanje u vojnim operacijama i vojnim djelatnostima nije dovoljno govoriti samo o fizičkoj spremi. Danas u kontekstu modernog ratovanja ne možemo se osloniti na trčanje i sastavljanje i rastavljanje kalašnjikova nego su tu puno sofisticiranije i ozbiljnije operacije koje zahtijevaju puno veće znanje nego što bi to mladi ljudi mogli steći u tri mjeseca”, objasnio je Lukavečki.

Predsjednici mladih HDZ-a i SDP-a iznijeli su svoja stajališta o tome što bi vojska mogla donijeti mladim muškarcima.

“Vojska daje jedan segment da se tamo nauči baratati oružjem, daje se znanje o vojnoj taktici i njenoj primjeni, fizička pripremljenost, ali govorimo i o dimenziji specifične socijalizacije. Mislim da je to nešto što može biti korisno u svakodnevnom životu, odnosu prema spavanju, hrani, odnosu s kolegama, radnim navikama, jedna općenita disciplina”, pojasnio je Šimrak.

“Danas živimo u složenim, kompleksnim vremenima i neizvjesnoj geopolitičkoj situaciji. Kao država tu se moramo postaviti odgovorno i ozbiljno, bez kalkuliranja. U narednom periodu moramo biti spremni odgovoriti na sve izazove koji su pred nama. Moramo krenuti razgovarati i o vojnom roku”, dodao je.

Lukavečki je rekao da je priča oko obveznog vojnog roka smiješna i da od toga neće biti ništa iz nekoliko razloga.

“Nakon izbora HDZ neće imati priliku to provesti jer vjerojatno neće imati dovoljno ruku da sastavi novu Vladu. Ako će i imati priliku sastaviti Vladu oni to neće provesti zato što praksa pokazuje da su to lažna obećanja i klasični spinovi Andreja Plenkovića koji se iz izbora u izbore ponavljaju. Plenković je to ponovno izvukao iz mađioničarskog šešira i krenuo nam pričati o obveznom vojnu roku kako bi nam zamaglio sve “radosti i lipote” koje nam je priredio u proteklom razdoblju, od Turudića, Lex AP-a kojim bi progonio novinare, Zakona o savjetima mladih”, rekao je Lukavečki.

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Šimrak je ocijenio život za mlade u Hrvatskoj i rekao da se u Hrvatskoj može dobro živjeti.

“Na tome se kontinuirano radilo protekla dva mandata. Vlada je tu jasno pokazala da su mladi u osam godina mandata bili u fokusu rada Vlade, vidimo značajne iskorake”, rekao je.

“To je mantra koja vam govori da ne vjerujete svojim očima nego HDZ-u. Vi morate postaviti si pitanje kao mlada osoba zašto onda mlade osobe do 34 godine, najdulje u Europskoj uniji, u Hrvatskoj ostaju sa svojim roditeljima, zašto onda kvadrat stana košta 3000 eura, a prosječna plaća je 1200 eura i mlada osoba si to ne može priuštiti”, nadovezao se Lukavečki.

