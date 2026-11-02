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SVJETSKI FORUM ZA DEMOKRACIJU

Plenković u Strasbourgu o prosvjedima mladih: Temeljni uzrok su ekonomski i socijalni standard

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Hina
|
02. stu. 2026. 14:44
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andrej plenković
NICOLAS TUCAT / AFP

Ekonomski i socijalni standard građana te utjecaj globalne energetske krize na gospodarstvo temeljni su uzroci prosvjeda posljednjih tjedana u Europi, u koje se su onda mnogi ukrcali sa svojim posebnim interesima, rekao je u Strasbourgu hrvatski premijer Andrej Plenković.

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Iako su uzroci različiti od zemlje do zemlje "temeljni su ekonomski i socijalni standard građana, utjecaj globalne energetske krize na naše gospodarstvo, a u te prosvjede se onda ukrcavaju mnogi sa svojim posebnim interesima što je, recimo, bio slučaj baš ovdje u Francuskoj i još uvijek jest", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon što je sudjelovao na Svjetskom forumu za demokraciju u organizaciji Vijeća Europe.

Rekao je da je upravo zato u svom govoru sudionicima foruma spomenuo aktivnosti svoje vlade na stvaranju sigurnosne mreže za građane i gospodarstvo, smanjivanjem rasta cijena energenata.

Osvrnuo se i na drugu temu koju je spomenuo u svom govoru koja se tiče pitanja ilegalnih migracija, koja je temelj političkih promjena i nestabilnosti u zapadnoj Europi.

"To je jasno i najneupućenijem promatraču političkih zbivanja. Zato ako želimo sačuvati naše institucije, našu demokraciju, ako želimo društvo koje funkcionira koje je dobro povezano moramo biti protiv toga da se nezakonite migracije odvijaju i mijenjaju nam praktički društvo pred našim očima", rekao je Plenković.

Dodao je da je Hrvatska bila lažno optuživana da je, kada je ulazila u šengenski prostor, na zelenim granicama primjenjivala tzv. pushbackove, prisilna vraćanja migranata bez razmatranja njihovih individualnih okolnosti i bez mogućnosti podnošenja zahtjeva za azil.

"Danas kad dođete na Europsko vijeće kolege iz zemalja čije su nevladine udruge bile najglasnije protiv Hrvatske, sada govore o tome da to treba legalizirati i dati im što snažnije pravne temelje. Dakle okolnosti su se radikalno promijenile, s tim da smo mi vodili pametnu politiku sve vrijeme i nemamo problem kao što imaju mnogo zemlje zapadne Europe, to je najbitnije i tu smo mi bili lažno optuživani", rekao je Plenković.

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andrej plenković standard strasbourg vlada

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