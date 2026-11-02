Plenković u Strasbourgu o prosvjedima mladih: Temeljni uzrok su ekonomski i socijalni standard

Iako su uzroci različiti od zemlje do zemlje "temeljni su ekonomski i socijalni standard građana, utjecaj globalne energetske krize na naše gospodarstvo, a u te prosvjede se onda ukrcavaju mnogi sa svojim posebnim interesima što je, recimo, bio slučaj baš ovdje u Francuskoj i još uvijek jest", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon što je sudjelovao na Svjetskom forumu za demokraciju u organizaciji Vijeća Europe.