Sindikati ZET-a upozorili Upravu na loše uvjete rada i kroničan nedostatak radnika

Upozorili su i na neodgovarajuće uvjete rada na pojedinim tramvajskim i autobusnim okretištima te predložili mjere kojima bi se osigurali barem minimalni uvjeti, uključujući dostupnost pitke vode i sanitarnih čvorova. Također, istaknuli su i neodgovarajuće uvjete rada i u servisima i radionama ZET-a, od kojih su neke izgrađene 1937. te ne omogućuju primjerene uvjete rada, dodaje se u priopćenju.