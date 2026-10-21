novi pregovori
Sindikati ZET-a upozorili Upravu na loše uvjete rada i kroničan nedostatak radnika
Tri sindikata - Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb i Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a - poručila su da su nastavljeni razgovori s Upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru.
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Danas su nastavljeni razgovori reprezentativnih sindikata i Uprave ZET-a o novom kolektivnom ugovoru, s ciljem unapređenja radničkih prava i osiguravanja boljih uvjeta rada. Radnici su već 204 dana bez kolektivnog ugovora, a na drugom izjašnjavanju o prihvaćanju poslodavčeva prijedloga novog kolektivnog ugovora čak 96 posto radnika izjasnilo se protiv prijedloga Uprave, poručili su iz sindikata.
Sindikati su na sastanku upozorili na kroničan nedostatak vozača, automehaničara, električara, radnika na održavanju i čistačica. Istaknuli su i da su radnici preopterećeni prekovremenim radom, što dovodi do velikog broja bolovanja.
Upozorili su i na neodgovarajuće uvjete rada na pojedinim tramvajskim i autobusnim okretištima te predložili mjere kojima bi se osigurali barem minimalni uvjeti, uključujući dostupnost pitke vode i sanitarnih čvorova. Također, istaknuli su i neodgovarajuće uvjete rada i u servisima i radionama ZET-a, od kojih su neke izgrađene 1937. te ne omogućuju primjerene uvjete rada, dodaje se u priopćenju.
Sindikati traže da se novim kolektivnim ugovorom jasno urede radno vrijeme i raspored rada, zajamči najmanje jedan slobodan vikend mjesečno, pojača kontrola prekovremenog rada i spriječi prekomjerno psihofizičko opterećenje radnika.
Predložili su i osnivanje Povjerenstva za uvjete rada s jednakim brojem predstavnika poslodavca i sindikata. Povjerenstvo bi se bavilo ključnim pitanjima uvjeta i organizacije rada, opterećenja radnika te zaštite njihova zdravlja. Novi razgovori o kolektivnom ugovoru održat će se u petak, 23. listopada 2026. u ZET-u, Ozaljska 105, kažu sindikalisti.
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