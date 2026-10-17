Što ako bude novog štrajka ZET-a? Gotovac: "Nadam se da je arbitraža bila precizna. Ako nije, onda je to krivi put"

"Odluku nisam vidio, ali iskreno se nadam da nije napisana na način da određuje samo postotak radnika koji moraju raditi. Ako je učinjeno tako, onda je to posve pogrešan put. Naime, zakon definira pojam nužnih poslova i njih treba konkretizirati tako da se kaže kako, primjerice, linija 114 podrazumijeva polaske svaka dva sata, a linija 228 koja vozi prema bolnici Rebro polazi svakih sat vremena. Treba točno precizirati konkretne poslove konkretnog radnog mjesta čime se konkretizira i broj izvršitelja. Time se točno uređuje što to zaista jest nužni posao, a što nije. Nadam se da je tako i učinjeno", kazao je Gotovac.