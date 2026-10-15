ZET: U slučaju štrajka mora raditi 25 posto zaposlenih

„Postotak nužnih poslova utvrđen arbitražom niži je od onoga koji smo tražili, rukovodeći se primjerima europskih praksi koje se kreću od oko 40 do 60 posto radnika, no arbitražno vijeće je donijelo odluku, a ZET će tu odluku poštovati”, izjavio je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.