Plenković najavio ključne brojke za Hrvatsku: Evo koliku inflaciju i gospodarski rast očekuje

Zahvalio je Tomi Medvedu na predanom radu u traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu. Prošli tjedan posjetili su Petrovačku dolu kod Vukovara gdje su pronađena tijela 38 osoba. "Izgledno je da je riječ o sekundarnoj, čak i tercijarnoj lokaciji. Pronađeni su ostaci žrtava iz 1991. i 1995. godine, nije realno da su ti ljudi stradali upravo na tom mjestu", rekao je Plenković objašnjavajući da se do ostataka moglo doći tek nakon što se iskopalo brdo visoko 17 metara.