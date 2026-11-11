sjednica vlade
Plenković najavio ključne brojke za Hrvatsku: Evo koliku inflaciju i gospodarski rast očekuje
U Zagrebu je održana sjednica Vlade.
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Andrej Plenković je na početku podsjetio da su cijene energenata još uvijek prihvatljivih cijena zahvaljujući mjerama Vlade.
Upisano je 500 milijuna eura za vrijednosne papire države, trezorce. "Veliki je interes sugrađana koji štednju ulažu u državne vrijednosnica i pokazuju veliko povjerenje", rekao je. Dodaje i da je vrijednost ponuda koje su dosad stigle više od 20 mlrd eura, malo manja od neto europskih uplata u hrvatski proračun.
Čestitao je ministru Ivanu Šipiću i ministarstvu demografije na nagradi koju su dobili.
Petrovačka dola
Zahvalio je Tomi Medvedu na predanom radu u traženju osoba nestalih u Domovinskom ratu. Prošli tjedan posjetili su Petrovačku dolu kod Vukovara gdje su pronađena tijela 38 osoba. "Izgledno je da je riječ o sekundarnoj, čak i tercijarnoj lokaciji. Pronađeni su ostaci žrtava iz 1991. i 1995. godine, nije realno da su ti ljudi stradali upravo na tom mjestu", rekao je Plenković objašnjavajući da se do ostataka moglo doći tek nakon što se iskopalo brdo visoko 17 metara.
Obnova vrelovodne mreže u Zagrebu
S ministrima je bio i na prezentaciji projekta Revitalizacija vrelovodne mreže u Gradu Zagrebu vrijednom sto milijuna eura. Riječ je o 130 kilometara novih vrelovoda čime će se toplinski gubici smanjiti za 28 posto. "Riječ je o novoj, kvalitetnoj energetskoj infrastrukturi koje se odnosi na više od 100 tisuća kućanstava u Zagrebu", rekao je Plenković.
Proračun
Plenković očekuje da će proračun biti izglasan 1. prosinca.
"Planiramo da rast i dalje bude iznad dva posto, da se inflacija spusti na 1,7 posto, da se udio javnog duga u BDP-u smanji na 55,3 posto...", nabrojao je na kraju.
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