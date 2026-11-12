Božićnice i poskupljenja
Gradonačelnik najavio božićnice, a građane bi moglo dočekati neugodno iznenađenje
Splitsko Gradsko vijeće odlučuje na sjednici u četvrtak o povećanju cijene odvoza otpada i komunalne naknade te izmjenama gradskog proračuna, a gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je, odgovarajući na vijećnička pitanja, isplatu božićnica koje će iznositi od 80 do 170 eura.
Oglas
Božićnicu od 170 eura primit će njegovatelji koji od Grada primaju potporu, dok će korisnici inkluzivnog dodatka, zajamčene minimalne naknade i korisnici naknade za troškove ogrjeva primiti 80 eura. Isti iznos predviđen je i za socijalno ugrožene učenike i studente. Kad je riječ o umirovljenicima, iznosi božićnice ovise o visini njihovih primanja, a kretat će se od 130 do 150 eura, rekao je gradonačelnik Šuta.
Oporbene vijećnike ponovno je zanimalo poslovanje gradskih tvrtki s tvrtkama povezanima s Antonijem Nikolićem, a Marijana Puljak pitala je Šutu je li znao da BMW kojim se, prema njezinim navodima, koristio Nikolić nije u njegovu vlasništvu, nego pripada poslovnom subjektu koji posluje s Gradom i gradskim tvrtkama, te hoće li podnijeti kaznenu prijavu.
Šuta je odgovarao da su o tim temama već dobili obrazloženja na ranijoj tematskoj sjednici, no vijećnici su se više puta pozivali na povredu Poslovnika, tvrdeći da gradonačelnik ne odgovara na pitanja, nego ih napada i postavlja protupitanja.
Igor Skoko pitao je Šutu "hoće li podnijeti ostavku ili čeka da ga na to natjera USKOK", na što mu je gradonačelnik uzvratio pitanjima o njegovim ranijim poslovnim odnosima i mogućoj šteti za gradski proračun.
Vijećnica HGS-a Lidija Bekavac pitala je kakvi su planovi Grada za dodjelu stanova pošto se do kraja godine očekuju rezultati natječaja za priuštivi najam i socijalne slučajeve, koji obuhvaćaju oko 30 praznih gradskih stanova.
Šuta je ogovorio da Grad želi staviti što više nekretnina u funkciju te da se pojavljuju i one koje dosad nisu bile evidentirane. Najavio je i mogućnost stvaranja uvjeta za priuštivo stanovanje na dodatnim lokacijama kroz urbanističke projekte. Kao jednu od lokacija naveo je zemljište Vodovoda i kanalizacije na ulazu u grad sa strane Domovinskog rata. Spomenuo je i nekretnine gradskih tvrtki Vodovoda i kanalizacije te Parkova i nasada.
„Želimo da što više građana dobije ono što traži i da maksimalno budemo otvoreni i transparentni, da se svi ti pozivi nastave raspisivati“, rekao je Šuta.
Vijećnici će na sjednici Gradskog vijeća u nastavku raspravljati o povećanju obvezne minimalne javne usluge prikupljanja otpada za kućanstva s 3,98 na 12,42 eura bez PDV-a, te povećanje vrijednosti boda za obračun komunalne naknade s 1,23 na 1,92 eura.
Na dnevnom redu su i izmjene gradskog proračuna za 2026. godinu, osnivanju društva Spaladium za upravljanje sportskim objektima, stanju sigurnosti u Splitu te izvješćima o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova.
Dio vijećnika predložio je odgodu točaka o povećanju cijene odvoza otpada i komunalne naknade ili njihovo prebacivanje na kraj dnevnog reda, uz obrazloženje da materijale nisu dobili na vrijeme i da ih nisu stigli proučiti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas