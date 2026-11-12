Šuta je ogovorio da Grad želi staviti što više nekretnina u funkciju te da se pojavljuju i one koje dosad nisu bile evidentirane. Najavio je i mogućnost stvaranja uvjeta za priuštivo stanovanje na dodatnim lokacijama kroz urbanističke projekte. Kao jednu od lokacija naveo je zemljište Vodovoda i kanalizacije na ulazu u grad sa strane Domovinskog rata. Spomenuo je i nekretnine gradskih tvrtki Vodovoda i kanalizacije te Parkova i nasada.