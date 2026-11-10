NAKNADE I PLAĆE
Ljubo Jurčić za N1: Vlada treba podići visinu toplog obroka, a isplata božićnice treba biti obavezna
Bivši ministar gospodarstva, ekonomist Ljubo Jurčić smatra da država treba podići visinu toplog obroka i svih drugih neoporezivih primitaka kako bi se podigao standard hrvatskih radnika te da bi isplata božićnice svim radnicima trebala biti obavezna i kod nas i u cijeloj EU, kao što je to slučaj u Sloveniji.
Inflacija je prilično ispraznila kućne budžete pa smo ekonomista Ljubu Jurčića pitali treba li država povisiti neoporezivi iznos paušalne naknade za prehranu i ostale neoporezive primitke radnika.
"Sadašnja maksimalna visina paušala za radnički topli obrok od 100 eura mjesečno je niska jer to znači da se za obrok daje pet eura po danu. Smatram da 100 eura mjesečno treba biti minimalan, a ne maksimalan iznos koji se mjesečno neoporezivo isplaćuje radnicima kao naknada za prehranu. Za to sam da ljudi imaju pristojan obrok i da se radnicima povećaju prihodi jer to znači i da bi im se povećao životni standard“, istaknuo je ekonomist Jurčić.
"Vlada treba podići sve neoporezive naknade"
Dodao je kako bi se trebalo podići i ostale neoporezive naknade, poput regresa i božićnice, kad se već ne mogu podizati plaće.
"Te naknade radnicima podižu kvalitetu života i treba ih podići jer spadamo među najsiromašnije zemlje u Europi – iza nas su samo Rumunji i Bugari. Plaće su u Sloveniji 50 posto veće nego kod nas, prosjek Europe je duplo veći, a bogate zemlje imaju najmanje tri puta veće plaće nego mi. Naše okruženje povećava zahtjeve i podižu plaće na razinu koje Hrvati ne mogu dostići, a ako ne mogu to kroz plaću, trebalo bi to korigirati kroz neoporezive dodatke“, naglasio je.
"Božićnicu trebaju dobiti svi radnici"
Napomenuo je i da Slovenci imaju toliko dodataka za radnike da im to čini plaće puno većima nego se čini, a sad imaju i obaveznu isplatu božićnica za sve radnike.
"Kod nas nije tako nego jedni daju 500 eura božićnice, a drugi ništa, ali to nije u redu. Standard radnika je puno širi od same plaće i to treba iskoristiti, tim više što smo tržišna ekonomija i ne može država puno utjecati na plaće u privatnom sektoru, osim na minimalnu plaću. O tome trenutačno nitko ne govori jer se svi bave pregovorima vlade i sindikata o visini plaća u državnom sektoru. A i tu je država krenula krivo i neobično jer nudi samo jedan posto povećanja, a trebala je krenuti s pet posto, koliko iznosi inflacija“, upozorio je ekonomist Jurčić.
Smatra da bi obavezna isplata božićnice trebala bi biti standard i za Hrvatsku.
"Plaće su male i jer nemamo svoju investicijsku politiku"
"Za manje razvijene zemlje EU-a, a mi spadamo među najslabije razvijene, to je jedan od načina da država zaštiti nacionalni proizvodni faktor – rad, a i standard svojih građana. Investitori plaše državu da neće investirati ako se to digne, a vlada, s druge strane, nema vlastitu politiku stvaranja uvjeta za investicije. Nama na Baniju sad dolaze i kokošari i podatkovni centar, dakle industrija stara 6000 godina i industrija 22. stoljeća, a to samo pokazuje da mi ne znamo kako upravljati vlastitim teritorijem i da smo podložni milosti investitora hoće li ili neće doći. Zato se održavaju minimalne plaće", istaknuo je.
Rekao je i kako smo godinama nekima kao država i plaćali plaće samo da dođu kao investitori.
"Svaka pametna i razvijena država razvija investicijsku politiku i priprema vlastitu zemlju i ljude za budući razvoj, a investitori dolaze u takva okruženja. Pozicija investitora u odnosu na našu državu je previše ojačana. Država ne postoji zbog profita nego zbog jačanja svoje ekonomije i da joj građani dobro žive, ali mi smo daleko od toga", zaključio je Jurčić.
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