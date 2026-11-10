"Kod nas nije tako nego jedni daju 500 eura božićnice, a drugi ništa, ali to nije u redu. Standard radnika je puno širi od same plaće i to treba iskoristiti, tim više što smo tržišna ekonomija i ne može država puno utjecati na plaće u privatnom sektoru, osim na minimalnu plaću. O tome trenutačno nitko ne govori jer se svi bave pregovorima vlade i sindikata o visini plaća u državnom sektoru. A i tu je država krenula krivo i neobično jer nudi samo jedan posto povećanja, a trebala je krenuti s pet posto, koliko iznosi inflacija“, upozorio je ekonomist Jurčić.