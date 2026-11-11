14.11. u 12:00
Sprema se skup zbog Periševe smrti: "Osam minuta tišine za mladi život koji je prerano ugašen"
Inicijativa koji stoje iza Instagram profila "Vrijeme za promjene" najavili su okupljanje u spomen na Kristana Periša, mladića koji je preminuo u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Građane pozivaju da im se pridruže 14. studenoga u podne na zagrebačkom Cvjetnom trgu.
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"Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen.
Pozivamo sve građane da nam se pridruže u 8 minuta šutnje za Kristiana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti s njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.
Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će s vremenom pasti u zaborav.
Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost.
Budimo zajedno. U tišini koja govori", naveli su organizatori.
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