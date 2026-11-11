pozivaju na oprez!
Austrijanci upozoravaju svoje vozače: Na putu prema Hrvatskoj prijete kazne do 1200 eura
Vozači koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj preko Slovenije morat će ubuduće mnogo pažljivije pratiti brzinu.
Oglas
Slovenske vlasti postavile su nove sustave za nadzor prosječne brzine, zbog kojih kratkotrajno usporavanje prije radara više neće biti dovoljno da se izbjegne kazna.
Slovenija je pooštrila nadzor nad prekoračenjem brzine na cestama, a promjena će se posebno odnositi na vozače koji tom zemljom prolaze na putu prema hrvatskom Jadranu.
Dosadašnja praksa, prema kojoj bi vozači neposredno prije radarske kontrole nakratko usporili, a potom ponovno ubrzali, više neće biti učinkovita. Novi sustav nadzora bilježi brzinu tijekom cijele nadzirane dionice, a ne samo u jednoj točki, prenosi Fenix magazin.
Kamere bilježe ulazak i izlazak s nadzirane dionice
Kako piše austrijski list Krone, Slovenija uvodi takozvani Section Control, sustav koji izračunava prosječnu brzinu vozila na određenoj udaljenosti.
Kamere na početku nadzirane dionice bilježe registarsku oznaku vozila i vrijeme prolaska. Isti se postupak ponavlja na izlazu iz kontroliranog područja. Računalni sustav zatim uspoređuje prijeđenu udaljenost i vrijeme potrebno za njezino svladavanje te na temelju tih podataka izračunava prosječnu brzinu.
Ako vozač prekorači dopuštenu brzinu, pokreće se postupak kažnjavanja, uz fotografiju vozača. Podaci o vozilu i prolasku brišu se ako je utvrđeno da se vozilo kretalo dopuštenom brzinom.
Nadzor na četiri lokacije, kazne do 1.200 eura
Novi uređaji postavljeni su na dionicama u Podmilju, Ljubljani, Logatcu i Grosuplju. Vozačima koji prolaze tim područjima savjetuje se poseban oprez jer novčane kazne za prekoračenje brzine mogu biti vrlo visoke.
Prema objavljenom cjeniku, kazne su sljedeće:
- 40 eura za prekoračenje brzine do 20 km/h
- 60 eura za prekoračenje od 20 do 30 km/h
- 120 eura za prekoračenje od 40 do 50 km/h
- 250 eura za prekoračenje od 50 do 60 km/h
- 1.200 eura za prekoračenje veće od 60 km/h
Sustav je već poznat austrijskim vozačima
Section Control nije novost ni u Austriji. Ondje je trenutačno aktivno 36 takvih nadzornih područja.
Neki su sustavi u stalnoj uporabi, dok se drugi uključuju povremeno, primjerice na dionicama na kojima se izvode radovi na cesti.
Za vozače koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj preko Slovenije nova kontrola znači da će brzinu morati prilagoditi ograničenju tijekom cijele nadzirane dionice, a ne samo u blizini pojedinačnih radara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas