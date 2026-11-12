projekt može ići dalje
Stižu novi kilometri tramvajske pruge
Više od dvije godine nakon što je raspisan, natječaj za radove na tramvajskoj pruzi po Heinzelovoj i Radničkoj cesti može ići dalje. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbe dvije tvrtke koje su sudjelovale u postupku javne nabave procijenjenom na 48 milijuna eura, pa postupak odabira izvođača konačno može biti dovršen, a pripreme za početak radova mogu uskoro krenuti.
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Time se konačno završava dugotrajna zavrzlama vezana uz jedan od kapitalnih projekata koji je Grad Zagreb najavio još 2023. godine, a službeno pokrenuo u studenom 2024.
Prvi je natječaj za izvođača radova na 3,7 kilometara nove tramvajske pruge raspisan koncem 2024., no kako su pristigle ponude debelo premašile procijenjeni iznos od 48 milijuna eura (bez PDV-a, kao i ostale svote u tekstu), Grad je natječaj poništio i u svibnju 2025. raspisao novi. Vrijednost projekta ostala je ista, a do srpnja su stigle četiri ponude, piše za Večernji list Hana Ivković Šimičić.
Posao je, nakon dvomjesečne evaluacije, dobio GIP Pionir, a onda su počeli problemi. Zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Texo Molior, koja je također sudjelovala u natječaju, odlučila je uložiti žalbu, a Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) tu je žalbu u siječnju ove godine usvojila. Gradu Zagrebu, kao naručitelju, Komisija je naredila da ponovno prođe kroz sve ponude i odluči o najboljoj, a oni su to ljetos i učinili. Tu dolazimo do novog problema.
Nakon više od šest mjeseci "češljanja" kroz sve pristigle ponude, u Gradu su početkom srpnja ponovno odabrali GIP Pionir kao pobjednika natječaja. Kako se može vidjeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), tvrtka je tijekom posljednjih pola godine morala poslati nekoliko objašnjenja i dopuna svoje ponude Nekoliko danas kasnije, međutim, pred DKOM je ponovno stigla žalba na odluku o odabiru. Postupak je pokrenula ista zajednica ponuditelja kao i prethodni put, odnosno tvrtke Texo Molior iz Cavtata te zagrebačka Tigra. Grad je na odluku Komisije u prvome žalbenom postupku čekao tri mjeseca, ponovni odabir izvođača trajao je više od pola godine, a na novu odluku DKOM–a sada je čekao još gotovo četiri mjeseca. Žalba je odbijena te se postupak sada može nastaviti.
Projekt, inače, osim polaganja novih kilometara pruge, uključuje i rekonstrukciju i zaštitu 1,4 kilometra vodovodne infrastrukture duž Heinzelove ulice i Radničke ceste te rekonstrukciju kolektora kanalizacije građenih između 1920. i 1950. godine. Tek nakon što ti radovi završe, moći će se, objasnili su ranije u Gradu, početi raditi na novoj pruzi s ukupno devet tramvajskih stajališta.
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