Stižu novi kilometri tramvajske pruge

Nakon više od šest mjeseci "češljanja" kroz sve pristigle ponude, u Gradu su početkom srpnja ponovno odabrali GIP Pionir kao pobjednika natječaja. Kako se može vidjeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), tvrtka je tijekom posljednjih pola godine morala poslati nekoliko objašnjenja i dopuna svoje ponude Nekoliko danas kasnije, međutim, pred DKOM je ponovno stigla žalba na odluku o odabiru. Postupak je pokrenula ista zajednica ponuditelja kao i prethodni put, odnosno tvrtke Texo Molior iz Cavtata te zagrebačka Tigra. Grad je na odluku Komisije u prvome žalbenom postupku čekao tri mjeseca, ponovni odabir izvođača trajao je više od pola godine, a na novu odluku DKOM–a sada je čekao još gotovo četiri mjeseca. Žalba je odbijena te se postupak sada može nastaviti.