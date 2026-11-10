NIŠTA OD RADOVA
Zagreb poništio nabavu za važno raskrižje: "Nemamo suglasnost institucija"
Grad Zagreb poništio je javnu nabavu vrijednu 1,5 milijuna eura za planirane radove na križanju Selske i Horvaćanske ceste, koji su se trebali izvoditi idućeg ljeta, a kao razlog naveo je to što još uvijek nema potrebne suglasnosti nadležnih institucija.
Grad Zagreb poništio je postupak javne nabave za izvanredno održavanje raskrižja Selske i Horvaćanske ceste samo šest dana prije isteka roka za predaju ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 1,5 milijuna eura.
U obrazloženju odluke Grad je naveo da su nakon pokretanja postupka nastupile administrativno-pravne okolnosti koje utječu na mogućnost realizacije projekta.
"Uočeno je da za zakonitu i nesmetanu provedbu predmeta nabave prethodno mora biti ishođena odgovarajuća formalno-pravna suglasnost nadležnih institucija, koja u ovom trenutku još nije pravomoćno izdana", stoji u obrazloženju, piše Vedran Brkulj za tportal.
Pritom nije navedeno o kojoj je konkretno suglasnosti riječ. Iz Grada ističu da je njezino ishođenje zakonski preduvjet za izvođenje radova te da bez nje nije moguće pravno ni tehnički realizirati ugovor.
Što je sve trebalo biti uređeno?
Javna nabava pokrenuta je početkom rujna, a projekt je predviđao niz prometnih i infrastrukturnih promjena. Jedna od njih bila je prenamjena postojeće prometne trake na Selskoj cesti, u smjeru juga, u žutu traku namijenjenu autobusima.
Planirano je i premještanje tramvajskog stajališta Knežija, u smjeru zapad-jugoistok, na lokaciju iza raskrižja. Novi peron trebao je biti dug oko 40, a širok približno tri metra, uz postavljanje nadstrešnice, informativnih vitrina i zaštitne ograde. Zbog razlike u visini između perona i kolnika predviđena je i izgradnja potpornog zida.
U planu je bilo i uređenje autobusnog stajališta na sjevernoj strani Selske ceste. Umjesto dosadašnje asfaltne podloge, ondje se trebalo postaviti beton kako bi se uklonili kolotrazi.
Projektom je bila predviđena i prilagodba semafora novom prometnom režimu, uključujući postavljanje dodatnih semaforskih stupova, posebne opreme za bicikliste te senzora za praćenje i analizu prometa. Oni bi služili za brojanje i razvrstavanje vozila, kao i prepoznavanje vozila javnog gradskog prijevoza.
Zahvat je obuhvaćao i uređenje gotovo 16.800 četvornih metara postojećih zelenih površina. Svi ti radovi trebali su se odvijati tijekom idućeg ljeta.
Radovi na istočnom dijelu raskrižja ipak traju
Iako je nabava obuhvaćala i radove na približno 140 metara Horvaćanske ceste, na istočnom prilazu raskrižju Zagrebačke ceste radovi su već počeli krajem listopada. Njihov završetak očekuje se do 14. studenoga. Zbog trenutačnih radova iz Selske ceste nije moguće skrenuti u Horvaćansku, kao ni s te strane ući u naselje Knežija.
Prema novom prometnom rješenju, uz južni nogostup istočnog prilaza bit će izgrađena pješačko-biciklistička staza, odvojena od kolnika zelenim zaštitnim pojasom.
Promijenit će se i raspored prometnih traka. Južni kolnik na dijelu raskrižja sa Selskom cestom suzit će se s dosadašnjih deset na 3,6 metara. Ukinut će se ugibalište iza raskrižja, a dvije postojeće prometne trake spojit će se u jednu. Ugibalište ispred ljekarne, koje se godinama koristilo kao nepropisno parkiralište, također će nestati.
Promjene su predviđene i na sjevernom kolniku, čija će se širina smanjiti s 13,2 na 6,5 metara. Dvije prometne trake bit će ukinute, a između kolnika formirat će se novi zeleni zaštitni pojas. Na sjevernoj strani, u smjeru istok-zapad, bit će uređena i biciklistička traka. Dijelom će prolaziti kroz zeleni pojas širine 1,2 metra, sve do raskrižja sa Selskom cestom.
Ondje će na sjevernom kolniku biti dvije prometne trake širine 3,2 metra. Jedna će služiti za lijevo skretanje iz Horvaćanske u Selsku, prema jugu, a druga za nastavak vožnje ravno i desno, prema sjeveru.
Novim rješenjem ukida se i prostor koji su stanari godinama koristili kao nepropisno parkiralište za dvadesetak automobila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare