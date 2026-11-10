Zagreb poništio nabavu za važno raskrižje: "Nemamo suglasnost institucija"

Iako je nabava obuhvaćala i radove na približno 140 metara Horvaćanske ceste, na istočnom prilazu raskrižju Zagrebačke ceste radovi su već počeli krajem listopada. Njihov završetak očekuje se do 14. studenoga. Zbog trenutačnih radova iz Selske ceste nije moguće skrenuti u Horvaćansku, kao ni s te strane ući u naselje Knežija.