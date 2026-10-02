sezona gripe
Po cjepivo uskoro nećemo morati liječniku, evo gdje ćete se moći cijepiti
Unatoč povećanom broju slučajeva gripe među maturantima koji su se vratili iz Španjolske, u Hrvatskoj se ne očekuje prijevremena sezona gripe. HZJZ prvi veći val očekuje krajem godine, a cijepljenje bi trebalo početi sredinom listopada.
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Dosad zabilježeni slučajevi gripe uglavnom se odnose na mlađe osobe, posebno one od 15 do 19 godina, a HZJZ ih povezuje s povratkom maturanata iz Španjolske, javlja Novi list.
Za ovu je sezonu naručeno oko 350.000 doza cjepiva protiv gripe. Cjepivo je besplatno za trudnice, kronične bolesnike i starije od 65 godina, dok ga ostale kategorije građana trebaju platiti.
Cijepljenje u ljekarnama
Ove će sezone građani još moći cijepiti protiv gripe samo kod liječnika i u zavodima javnog zdravstva, dok bi se od iduće godine u cijepljenje trebale uključiti i ljekarne.
Novi Zakon o ljekarništvu trebao bi educiranim ljekarnicima omogućiti samostalno cijepljenje građana, bez prisutnosti liječnika. Za to će ljekarne morati imati odgovarajući prostor i organizacijske uvjete. Trenutačno je između 300 i 400 ljekarnika već spremno za provođenje cijepljenja.
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