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Povlači se serija lijeka: Obratite se liječniku

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N1 Info
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29. ruj. 2026. 13:14
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ljekarna
Unsplash/Ilustracija

Tvrtka BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., nositelj odobrenja za lijek Razagilin Belupo 1 mg tablete, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 26255094 (pakiranje 28 tableta u blisteru, u kutiji). Povlačenje se provodi do razine ljekarni, obavijestio je HALMED.

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Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog dobivenog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaj djelatne tvari.

Na tržištu u Republici Hrvatskoj u prometu su dostupne druge serije lijeka koje nisu zahvaćene navedenom neispravnošću. Na temelju dostupnih podataka, trenutačno ne postoji rizik za sigurnost pacijenata koji uzimaju ovaj lijek.

Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.

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Teme
halmed sigurnost pacijenata zdravstveni savjet povlačenje lijeka

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