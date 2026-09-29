Važna obavijest
Povlači se serija lijeka: Obratite se liječniku
Tvrtka BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., nositelj odobrenja za lijek Razagilin Belupo 1 mg tablete, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 26255094 (pakiranje 28 tableta u blisteru, u kutiji). Povlačenje se provodi do razine ljekarni, obavijestio je HALMED.
Oglas
Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog dobivenog rezultata izvan specifikacije za parametar sadržaj djelatne tvari.
Na tržištu u Republici Hrvatskoj u prometu su dostupne druge serije lijeka koje nisu zahvaćene navedenom neispravnošću. Na temelju dostupnih podataka, trenutačno ne postoji rizik za sigurnost pacijenata koji uzimaju ovaj lijek.
Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas