Sukob na Ustavnom sudu: Staničić traži dolazak sudaca, troje ih postavlja uvjete

"Da bi Sud o tome mogao odlučiti, potrebno je da suci sudjeluju na sjednici i u odlučivanju. Učinit ću sve što je u mojoj moći i u skladu sa zakonom kako bih osigurao da Ustavni sud redovito i učinkovito obavlja svoju temeljnu zadaću i rješava pravna pitanja naših građana i drugih stranaka. Stoga sam sve kolege suce još jednom pozvao da sudjeluju na sjednici 16. studenoga iznesu svoja stajališta i sudjeluju u odlučivanju. To je odgovornost svakoga od nas", zaključio je Staničić.