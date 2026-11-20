"Smatramo iznimno važnim da se svi prijavljeni slučajevi temeljito ispitaju i utvrdi odgovornost za eventualne propuste. Međutim, jednako je važno da se javna rasprava ne zaustavi na pojedinačnim slučajevima, već da otvori prostor za rješavanje dugogodišnjih problema u sustavu", istaknuo je SUZAH.