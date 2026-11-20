neprihvatljivo ponašanje
Uznemirujuća svjedočanstva obitelji: SUZAH traži istragu i hitan potez Ministarstva
Savez udruga za autizam Hrvatske (SUZAH) zatražio je u petak da se temeljito ispitaju svi prijavljeni slučajevi neprihvatljivog ponašanja u ustanovama prema osobama s autizmom , koji su izašli u javnost nakon smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
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"Nakon tragične smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, u javnost izlaze nova, uznemirujuća svjedočanstva obitelji koja otvaraju ozbiljna pitanja o sigurnosti, dostojanstvu i kvaliteti skrbi za neke od najranjivijih članova društva", upozorio je Savez.
Izrazio je pritom duboku zabrinutost zbog niza medijskih izvještaja i svjedočanstava o neprihvatljivom postupanju prema osobama s autizmom u ustanovama.
"Smatramo iznimno važnim da se svi prijavljeni slučajevi temeljito ispitaju i utvrdi odgovornost za eventualne propuste. Međutim, jednako je važno da se javna rasprava ne zaustavi na pojedinačnim slučajevima, već da otvori prostor za rješavanje dugogodišnjih problema u sustavu", istaknuo je SUZAH.
Savez udruga za autizam Hrvatske podsjeća da već godinama upozorava na ozbiljne nedostatke u podršci autističnim osobama i njihovim obiteljima, među kojima je nedostatak primjerene i dostupne psihijatrijske skrbi za autistične osobe, osobito u kriznim stanjima.
"Krizna stanja koja zahtijevaju stručnu zdravstvenu intervenciju prečesto ostaju bez odgovarajućeg odgovora zdravstvenog sustava, a odgovornost se prebacuje na obitelji, ustanove socijalne skrbi i druge sustave koji nemaju potrebne stručne kapacitete", navodi Savez.
Naglašava i kako autizam sam po sebi nije psihijatrijska bolest, ali autistične osobe mogu imati pridružene teškoće mentalnog zdravlja i potrebe za specifičnim oblicima zdravstvene podrške, pa je nužno razvijati stručne kapacitete, jasne protokole postupanja u kriznim situacijama te zdravstvene usluge prilagođene potrebama autističnih osoba.
Savez je pozvao Ministarstvo zdravstva na snažniji i konkretniji dijalog o tim problemima te očekuje odgovor na već upućen poziv na razgovor i suradnju.
Savez udruga za autizam Hrvatske okuplja 17 organizacija diljem Hrvatske koje pružaju podršku autističnim osobama i njihovim obiteljima te aktivno zagovara razvoj sustavnih rješenja i javnih politika u području autizma.
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